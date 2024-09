„Die Zelle“ schafft Bewusstsein für Partnergewalt

Das Theaterstück „Die Zelle“, initiiert vom Nachbarschaftsprojekt StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt in Wien, greift ein hochaktuelles und sensibles Thema auf: häusliche Gewalt. Begleitend zum Stück bietet StoP kostenlose Theater-Workshops zum Thema Partnergewalt und Zivilcourage an. Eintritt und Teilnahme sind frei.

In Kooperation mit engagierten Laien-Darstellerinnen und -Darstellern aus der Wiener Nachbarschaft inszeniert, erzählt das Stück die Geschichte einer Frau, die zunehmend von ihrem Partner isoliert und kontrolliert wird. Die Zelle symbolisiert die häusliche Enge und das emotionale Gefängnis, in dem viele Betroffene leben.

Häusliche Gewalt ist kein privates Problem, sondern ein Gesellschaftsproblem

Mit eindringlicher Bildsprache und emotionaler Tiefe wird aufgezeigt, wie subtil Partnergewalt beginnt und welche gravierenden Folgen sie für Betroffene und deren Umfeld haben kann. Das Stück richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an Nachbarn, Freunde und Angehörige, um sie für Anzeichen von Gewalt zu sensibilisieren. Durch das Theater will StoP ein Bewusstsein dafür schaffen, dass häusliche Gewalt kein privates Problem ist, sondern die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Es soll zur Zivilcourage aufrufen und Menschen ermutigen, bei Verdacht auf Gewalt nicht wegzuschauen, sondern aktiv zu helfen. Für das Theaterstück wurden Interviews mit von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen geführt. Ihre Erfahrungen und Geschichten bilden den grundlegenden Baustein für die Gestaltung des Stücks.

Termine „Die Zelle“:

Konzept und Regie: Constance Cauers. Mitentwickelt: Nikola Furtenbach, ifs Institut für Sozialdienste & StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt.

Spiel: Caroline Weber. Musik: Bernhard Fleischmann. Sprecherin: Julia Schranz.

4. & 5.10.2024, 19.30 Uhr, KLUB+ All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien

19.30 Uhr, KLUB+ All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien 11. & 12.10. 2024, jeweils 17.30 und 19.30 Uhr, Blauer Salon, Ramperstorffergasse 63, 1050 Wien

jeweils 17.30 und 19.30 Uhr, Blauer Salon, Ramperstorffergasse 63, 1050 Wien 25. & 27.10.2024, 19.30 Uhr, SchloR, Rappachgasse 26, 1110 Wien

19.30 Uhr, SchloR, Rappachgasse 26, 1110 Wien 8., 9. & 10.11.2024, jeweils 17.30 und 19.30 Uhr, Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

jeweils 17.30 und 19.30 Uhr, Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien 22. & 23.11.2024, jeweils 17.30 und 19.30 Uhr, Verein Footprint, Gumpendorfer Str. 65, 1060 Wien

Kostenlose Workshops zum Stück ermutigen zu mehr Zivilcourage im Alltag

Begleitend zum Stück bietet StoP kostenlose Theater-Workshops namens „Proben für die Wirklichkeit“ an. Mithilfe kreativer Methoden setzt man sich mit den Themen patriarchale Gewalt und Zivilcourage auseinander. In einem geschützten Raum ist Platz zum Ausprobieren, Austauschen und für spielerischen Ausdruck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erproben Zivilcourage für die Wirklichkeit, um dieser gestärkt entgegentreten zu können.

Termine Workshops „Proben für die Wirklichkeit“:

Workshopleitung: Constance Cauers und Stefanie Bernhofer, StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt

3.10.2024, 17–20 Uhr, KLUB+ All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien

17–20 Uhr, KLUB+ All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien 12.10.2024, 13–16 Uhr Uhr, Blauer Salon, Ramperstorffergasse 63, 1050 Wien

13–16 Uhr Uhr, Blauer Salon, Ramperstorffergasse 63, 1050 Wien 24.10.2024, 17–20 Uhr, TRap, Rappachgasse 26, 1110 Wien

17–20 Uhr, TRap, Rappachgasse 26, 1110 Wien 7.11.2024, 17–20 Uhr, und 9.11.2024, 13-16 Uhr, Come2gether, Baumgasse 75, 1030 Wien

17–20 Uhr, und 13-16 Uhr, Come2gether, Baumgasse 75, 1030 Wien 21.11.2024, 17–20 Uhr, Nachbarschaftszentrum 6, Bürgerspitalgasse 4-6, 1060 Wien

Kostenlose Tickets und Workshop-Anmeldung: office@stop-partnergewalt.at

Weitere Informationen zu StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt in Wien:

www.stop-partnergewalt.at/stop-wien/