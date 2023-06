Summer in the City 2023: Gratis-Aktion der AK Wien

Die heiß ersehnte Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr kommt die aufregende Veranstaltung „Summer in the City 2023“. Vom 3. Juli bis zum 28. Juli verwandelt sich unsere Stadt in einen lebendigen Treffpunkt für Menschen jeden Alters.

Mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten, Grätzlevents und Vorführungen bietet diese Veranstaltung ein Sommerprogramm, das seinesgleichen sucht. Egal, ob Sie an einer Rechtsberatung interessiert sind, nach spannenden Abenteuern suchen oder einfach nur die Sonne genießen möchten, „Summer in the City 2023“ hat für jeden etwas zu bieten.

Sport, Musik & Kino

Ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten erwartet die Besucher. Von sportlichen Herausforderungen wie Skate- und Zirkus-Workshops für Kids und Teens, über eine Rollschuh Disco Kagran bis hin zu Kinovorstellungen und Musikkonzerten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Grätzeltouren

Darüber hinaus werden in den verschiedenen Grätzlevents lokale Gemeinschaften gefeiert. Grätzeltouren über Themen wie „Gewerkschaftliche Frauengeschichte“, „Aus Grau mach Grün – Kreative Fassaden“ und kulturelle Vorführungen bringen Bewohner und Besucher zusammen, um die einzigartige Vielfalt unserer Stadt zu erleben und diese neu zu entdecken.

Das Beste: Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Hier geht’s zum Programm!