„Summer in the City“ war ein voller Erfolg!

Die Arbeiterkammer setzte mit Gratis-Veranstaltungen ein deutliches Zeichen für eine Stadt für alle. Zu den Events kamen über 3.000 Menschen und feierten miteinander.

In Zeiten, die von hohen Preisen geprägt sind, hat die AK-Aktion „Summer in the City. Stadt für alle“ ein beeindruckendes Signal für mehr Miteinander in Wien gesetzt, wie AK Präsidentin Renate Anderl anlässlich der Abschluss-Veranstaltung, einem Stadtfest fand am Floridsdorfer Pius-Pasch-Platz, sagte.

Von Rollschuh-Disco bis Zirkusfest

Das Stadtfest bildete den Höhepunkt von neun Veranstaltungen, zu denen insgesamt 3.000 Wiener zusammenkamen. Von Sommerfesten über Rollschuh-Discos bis hin zu Sommerkino, Konzerten auf dem Markt, Zirkusfesten und Rad-Reparatur-Workshops – die Vielfalt der Events spiegelte das Engagement der AK für ein harmonisches Miteinander in der Stadt wider.

Aktion für mehr Zusammenhalt

Das Hauptziel der Aktion „Summer in the City“ ist es, Menschen, die sich aufgrund der Teuerung einschränken müssen, die Möglichkeit zu bieten, den Sommer in ihrer Stadt zu genießen. Die bewusste Auswahl von Veranstaltungsorten, die Gemeinschaft und Zusammenhalt verdeutlichen, spielte dabei eine entscheidende Rolle. So fanden die Events unter anderem am Viktor-Adler-Markt, in Neulerchenfeld und in Floridsdorf statt – Orte, die zeigen, wie wichtig und wertvoll Zusammenkünfte auf Straßen und Plätzen für das Gemeinschaftsgefühl sind. „Wenn alles teurer wird, sind Treffpunkte, die nichts kosten, umso wichtiger. Gerade jetzt brauchen die Menschen mehr Zusammenhalt. Ich bin froh, dass die wir einen Beitrag dazu leisten“, so AK-Präsidentin Anderl.