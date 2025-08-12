Forschen, Werkeln, Mitreden: Ein heißer August im Transformer

Am Rennweg wird’s kreativ und wissenschaftlich! Der Transformer in der Landstraße öffnet im August seine Türen mit einem bunten Programm voller Möglichkeiten zum Mitmachen, Forschen und Gestalten, ideal für junge Entdecker und ihre Familien.

Ob Säge oder VR-Brille, Verpackungskunst oder Jugendpolitik – wer im August noch nichts vorhat, sollte sich das vielseitige Angebot im Transformer vormerken. Das Forschungszentrum am Rennweg 97 lädt Kinder, Jugendliche und Eltern zu spannenden Workshops und Veranstaltungen ein. Ab dem 14. August ist richtig was los: Von Hightech-Werkstatt über Recycling-Kunst bis hin zu Jugendbeteiligung und einem großen Open-House-Fest!

Technik trifft auf viel Fantasie

In der offenen Werkstatt können Tüftler ab 8 Jahren eigene Projekte umsetzen; vom 3D-Druck über Holzbearbeitung bis zur Nähmaschine. Immer dienstags und donnerstags (14. & 22.8.) – jeweils am Vormittag und Nachmittag – steht das Transformer-Team mit Rat und Tat zur Seite. Wer es digitaler mag, kann am 19. oder 26. August beim virtuellen Schweißen mit VR-Brille und Fronius-Gerät sein Geschick testen – ganz ohne Funkenflug, aber mit echter Technik. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kreativ, nachhaltig, überraschend

Beim Workshop „Kreativ aus dem Alltag“ am 20. August werden unter dem Motto „Aus Alt mach Kunst“ aus Verpackungen und Fundstücken kreative Collagen gebastelt, ganz nebenbei gibt’s viel Wissenswertes rund um Konsum und Umwelt. Ein weiterer Höhepunkt: „Neues Leben für Verpackungen“ am 25. August. Hier formen Kinder ab 10 Jahren aufblasbare Kunstobjekte aus alten Plastikverpackungen. Recycling kann nämlich äußerst kreativ sein.

Mitreden und Mitfeiern erwünscht

Junge Menschen, die mitgestalten wollen, sind am 29. August herzlich zum Jugendbeirat eingeladen. Von 14 bis 16 Uhr wird gemeinsam gedacht, geplant und entschieden – Eltern dürfen übrigens auch mitreden. Direkt im Anschluss startet das große Open House: Zukunftsportal. Von 16 bis 20 Uhr warten Musik, Mitmachstationen, Snacks und Drinks auf euch. Einfach vorbeikommen, mitmachen und die kreative Zukunft erleben!

Infos & Anmeldung:

transformer.project.tuwien.ac.at

Transformer auf Instagram

Foto: Freepik.com