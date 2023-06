Tänze, Karaoke & Co: Vereinsfest kann wirklich was

Von Karaoke über griechische Tänze bis zu den Kinderfreunden und dem Boxklub Bounce: Das Vereinsfest „Wir in Ottakring und Penzing“ hat am 17. Juni jede Menge zu bieten. Schau’n Sie sich das an.

Traditionell bitten die Nachbarbezirke Penzing und Ottakring zur größten Vereinsschau des Jahres. Und weil vor der U3-Endstation bei der Thaliastraße viel Platz ist, findet das Fest zum bereits 16. Mal in Ottakring statt. Den Termin sollte man sich gleich vormerken: Samstag, 17. Juni, 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vielfältig und fröhlich

Die Stimmung ist stets vielfältig und ausgelassen, gibt es doch viele gute Vorführungen zu bestaunen. Eröffnet wird das Fest von den Bezirksvorstehern Michaela Schüchner (Penzing) und Franz Prokop (Ottakring), die selbst auch eine ausführliche Runde drehen, um den Vereinsmitgliedern zu plaudern. Denn von Sport- über Kultur-, Integrations- bis zu Denkvereinen wir dem örtlichen Schachklub ist praktisch alles vertreten. Neben dem Kennenlernen von neuen Welten gibt es auch die Möglichkeit zu netzwerken.

Auch Folklore-Vorführungen sind zu sehen (Bild unten: PID/Votava).