Tag der Frau in der Wirtschaft: Sie gestalten Zukunft

Die wirtschaftliche Landschaft verändert sich rasant, und Frauen stehen dabei zunehmend im Fokus. Der Tag der Frau in der Wirtschaft Wien bietet Unternehmerinnen und Gründerinnen die perfekte Gelegenheit, sich zu vernetzen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich von erfolgreichen Frauen inspirieren zu lassen.

Frauen gewinnen im 21. Jahrhundert immer mehr an Einfluss und sind sowohl beruflich als auch wirtschaftlich auf dem Vormarsch. In Österreich werden bereits mehr als ein Drittel aller Unternehmen von Frauen geführt, und der Anteil weiblicher Gründerinnen lag im Jahr 2023 bei beeindruckenden 44,5 Prozent.

Beim Tag der Frau in der Wirtschaft Wien erwarten die Teilnehmerinnen spannende Vorträge zu aktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz und ‘Green Events’. Die Veranstaltung bietet zudem wertvolle Impulse zur Erschließung neuer Märkte. Ein besonderes Highlight ist die inspirierende Keynote von Gela Allmann mit dem Titel: „Fight.Smile.Love. Alles, was du brauchst, ist in dir“.

Zum Abschluss werden Expertinnen wie Sigrid Neureiter-Lackner, Gela Allmann, Linda Kirchberger, Valerie Hengl, Petra Hirnschall und Kathrin Hahnekamp über die Zukunft und die Herausforderungen für Frauen in der Wirtschaft diskutieren.

Tag der Frau in der Wirtschaft Wien