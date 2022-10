Tag der offenen Tür im Getränkehaus Krause und Vinothek Weinblatt am 14. & 15. Oktober!

Besuchen Sie am Freitag den 14.10. von 12 bis 18 Uhr und am Samstag den 15.10. von 11-16 Uhr das Getränkehaus Krause und die Vinothek Weinblatt beim ersten Tag der offenen Tür!

Neben einer Betriebsführung und der Besichtigung des neuen Degustationsraumes sowie dem Kennenlernen des KRAUSE-Teams haben Sie auch die Möglichkeit sich mit zahlreichen Produzenten und Winzern persönlich auszutauschen und viele Produkte GRATIS zu verkosten. Zusätzlich gibt es an diesen beiden Tagen -10% Abholrabatt auf die KRAUSE-Grosshandelspreise sowie ein Riesen-Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen wie Weinpakete und Grossflaschen. Die detaillierte Präsentationsübersicht finden Sie direkt auf der KRAUSE-Website! Worauf warten Sie noch? Besuchen auch Sie den Tag der offenen Tür!

Das Getränkehaus Krause stellt sich in Wien als eines der marktführenden Spezialitätenhäuser in Sachen Getränke vor. Als dienstleistungsorientierter Familienbetrieb mit über 45-jähriger Erfahrung ist es eines unserer vorrangigen Ziele dieses Know-how als zusätzliches Service an Sie weiterzugeben. Auf mehr als 1.000 m² stehen Ihnen über 3.500 Artikel alles führenden Wein-, Sekt-, Champagner-, Spirituosen- und alkoholfreien Getränken, sowie zahlreiche Biersorten zur Verfügung. Privatkunden haben auch die Möglichkeit bei uns ihren Einkauf zu Großhandelspreisen zu tätigen.

Als Verleger und Partnerschaftshändler aller namhaften Brauereien und Spirituosen-Importeure sind wir in der Lage auf Ihre individuellen Wünsche, wie Schanktechnik, Erstbeglasung, Werbematerialien usw., so einzugehen, dass Sie Ihre komplette Getränkeadministration über uns abwickeln können. Wir führen von allen namhaften Herstellern in allen gängigen Größen über 800 Spirituosen wie etwa: über 130 Sorten Whisky, über 90 Sorten Rum, über 50 Sorten Tequila, über 55 Sorten Gin, über 90 Sorten Vodka, uvm. Sie können auch aus über 60 Sorten an Miniaturen auswählen.

Darüber hinaus verfügen wir über mehr als 80 verschiedenen Fassbiersorten und mehr als 150 verschiedenen Flaschenbiersorten.

Unser Weinsortiment beinhaltet über 500 erlesene Weine von heimischen Winzern bis hin zu Spezialitäten aus der alten und neuen Welt. Über 200 Sekt-, Prosecco- und Champagnersorten von der 0,20l-Piccolo bis zur 12l-Balthasar von verschiedensten Herstellern können Sie auch bei uns entdecken.

Unser Sommelier berät Sie gerne über das Sortiment, unterstützt Sie bei der Weinkartengestaltung und schult Mitarbeiter im Weinverkauf.

Für Ihre Cocktails finden Sie bei uns alle führenden Getränkezutaten wie die wichtigsten Säfte und sonstige raffinierte Zutaten, mit denen Sie jederzeit ein pfiffiges Getränk mixen können. Natürlich führen wir auch eine große Anzahl an alkoholfreien Getränken in unserem Programm. Sie haben die Wahl: von „A“ – wie alkoholfreies Bier bis „Z“ – wie Zitronensaft. Wir würden uns freuen, wenn Sie von unserem reichhaltigen Angebot Gebrauch machen würden. Das Team vom Getränkehaus Krause freut sich auf Ihren Einkauf und steht Ihnen gerne mit seinen Dienstleistungen zur Verfügung.

Nutzen Sie auch unseren Einlade-Service:

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne Ihren Einkauf ins Fahrzeug zu verladen.

