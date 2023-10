Tag der offenen Tür am 20. Oktober in Volksschule und Gymnasium MARIANUM

Am Freitag öffnet von 9 bis 11:45 Uhr das Marianum in der Scheidlstraße 2 wieder seine Türen, um interessierten Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in das vielfältige Schulleben zu ermöglichen.

In der Volksschule wird es neben dem Blick in die einzelnen Klassen, ein Kennenlernen der Pädagoginnen und Pädagogen und ein Hineinschnuppern in den Schulalltag geben. Auch Eva Wallner, seit zwei Jahren engagierte Direktorin der VS, wird die Schule bei stündlichen Infovorträgen vorstellen und steht für Fragen zur Verfügung.

Eröffnung mit Schulchor

Weiters wird eine musikalische Eröffnung durch den Schulchor veranstaltet und Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen begleiten die Besucherinnen und Besucher durch das Schulhaus. Viele Informationen sind ebenfalls an den Ständen der Nachmittagsbetreuung zu erfragen und beim Eltern-Talk findet Beratung von Eltern für Eltern statt.

Vielfalt des Gymnasiums

Auch im Gymnasium kann man „ganz normale“ Unterrichtsstunden besuchen. Zusätzlich gibt es ein Programm, das die Vielfalt des Gymnasiums zeigt. In der Kapelle wird es verschiedene Musikdarbietungen geben, unsere Schülerinnen und Schüler werden ihre Lieblingsstücke an den verschiedenen Instrumenten präsentieren und auch die Schulband wird für Unterhaltung sorgen. Informationen zum Schulprofil des Gymnasiums bekommen Sie vom Lehrer:innenteam und auch Marie-Antoinette Call-Breitenecker, ebenfalls seit zwei Jahren als Leiterin tätig, wird gerne Ihre Fragen beantworten.

Auch für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt sein. In der Volksschule erwartet Sie ein Buffet des Elternvereins und im Gymnasium werden Sie am Buffet der Oberstufenschüler:innen mit Crêpes, Brötchen und Getränken verwöhnt.

Programm: