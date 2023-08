„Tag des Wiener Wohnbaus“ wird heuer unübersehbar

In Wien lässt es sich sich wohnen. Und das wird gefeiert. Am 3. September steigt das große Familienfest zum „Tag des Wiener Wohnbaus“ im Rudolf-Bednar-Park in der Leopoldstadt.

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt – das beweisen mit schöner Regelmäßigkeit internationale Studien. Das liegt nicht zuletzt an dem sozialen Wohnbau, um den man uns weltweit beneidet und der vielen anderen Ländern auch als Vorbild gilt. Das wird am 3. September, dem „Tag des Wiener Wohnbaus“ gefeiert. Jeder kann mitfeiern – und das soll auch jeder wissen.

Mit einer breit angelegten Medienkampagne startet Wohnservice Wien den Countdown zum diesjährigen Tag des Wiener Wohnbaus. Durch eine starke Präsenz im öffentlichen Raum sollen heuer noch mehr Wiener auf den großen Familien- und Serviceevent aufmerksam gemacht werden. Dafür wird vor allem auf Werbung auf und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Infoscreens, City Lights, Plakaten und Digital Screens in Stationen und Einkaufszentren gesetzt. Mittels GeoTargeting wird dabei besonderer Wert auf die nähere Umgebung der Eventlocation Rudolf-Bednar-Park gelegt.

„Am Tag des Wiener Wohnbaus wollen wir für alle Wienerinnen und Wiener den weltweit bekannten Wiener Weg des sozialen Wohnbaus an einem Ort erlebbar machen. Die Palette an Möglichkeiten reicht dabei von rechtlicher Beratung über den Zugang zu leistbaren Wohnungen bis hin zu Sanierungsberatung und persönlichen Förderungen. Kommen sie zum Tag des Wiener Wohnbaus, lernen sie das Wiener Wohnmodell kennen, lassen sie sich zu offenen Fragen beraten – und genießen sie das kostenlose Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie!“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Unterhaltung und Service

Der Rudolf-Bednar-Park im 2. Bezirk wird sich auch heuer wieder anlässlich des Tags des Wiener Wohnbaus in ein großes Service- und Entertainment-Areal verwandeln. Wie bereits im vergangenen Jahr zeigt das Fest das breite Spektrum der Stadt Wien an Serviceleistungen rund ums Wohnen. Im Fokus stehen dabei die Themen Sparen, Senkung von Wohnkosten, Beihilfen und Förderungen. Zusätzlich ist diesmal das Wiener Klimateam mit Tipps zum Energiesparen vor Ort. Darüber hinaus bietet das Fest ein umfangreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Familien.

Ein breites Angebot an Bewegung, Sport und Spiel für die ganze Familie lockt auch diesmal wieder Jung und Alt. Auf der Showbühne tummeln sich Stars wie Robert Steiner mit dem OKIDOKI Kinderprogramm, der 1. Wiener Gemeindebauchor und die Rocker Wiener Wahnsinn. Für Sportlichkeit sorgt das Mitmach-Fitprogramm des ASKÖ WAT Wien, kulinarische Genüsse liefern die Mitmach-Kochstationen von wohnpartner sowie diverse Ess- und Getränkestände.

Darüber hinaus präsentiert die Stadt Wien ihr umfangreiches Angebot an Service- und Unterstützungsleistungen rund ums Wohnen. Hier wird vor allem auf die Themen Leistbarkeit, Finanzierung von Wohnkosten, Beihilfen und Förderungen eingegangen. Mit dabei sind unter anderem die Wohnberatung Wien, die MieterHilfe, die Expert*innen der Abteilung Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50), Wiener Wohnen, die Technische Stadterneuerung (MA 25), die Sanierungsberatung Hauskunft, die Wiener Klimatour und viele mehr.

Das vollständige Programm ist unter www.wienwohntbesser.at abrufbar.