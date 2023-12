„Tanz der Toleranz“ lädt zur großen Performance

Tanz überwindet Barrieren: Das Programm „Tanz der Toleranz“ lädt am 16. Dezember (20 Uhr) zur Saisonabschluss-Performance in den Ankersaal (Favoriten) – und blickt auf 18.000 Teilnehmer in den vergangenen 16 Jahren zurück.

Zu Jahresende treten die Akteure der verschiedenen Projekte von „Tanz die Toleranz“ wieder gemeinsam im Ankersaal des Kulturhaus Brotfabrik (10., Absberggasse 27) auf: 120 Tänzer haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen und werden am 16. Dezember auf der Bühne zu sehen sein. Ein Semester lang haben die Tänzer ihre Ideen eingebracht und unter der Leitung professioneller Choreografen ihre Stücke entwickelt.

Tanzprogramm mit internationaler Anerkennung

„Tanz die Toleranz“ hat sich in den vergangenen Jahren als partizipatives Tanzprogramm mit internationaler Anerkennung in Wien etabliert und gilt als eines der wichtigsten Programme Kontinentaleuropas. „Tanz die Toleranz“ versteht sich als Botschafter des Miteinanders und setzt sich durch die Kraft des Tanzes für die Begegnung von Menschen aus aller Welt ein. Alle Angebote von „Tanz die Toleranz“ sind kostenfrei und ermöglichen somit allen Menschen die Teilnahme. Video: youtube.com/watch?v=1LpJKVjkwGA&t=466s