Tanzen, Spielen & Sporteln beim Donauinselfest

Tanzen, Spiel und viel Sport bieten die Bank Austria/radio 88.6 Rock Bühne, die OBI/kronehit Electronic Music Bühne und die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austro-Hits Bühne beim Donauinselfest. Let’s go!

Samstag und Sonntag von 11 bis 14 Uhr wird auf der Bank Austria/radio 88.6 Rock Bühne Beer-Pong gespielt. Dabei werden Tischtennisbälle in Becher geworfen – und der Gegner muss den getroffenen Becher dann austrinken. Bei Spritzer und Bier kann das heiter werden. Ausschwitzen kann man sich dann am Sonntag von 15 bis 16 Uhr bei AuroraYoga.

DJ Mazen Sayed Ahmed liefert für Holmes Place das Rahmenprogramm auf der Obi/kronehit Electronic Music Bühne. Am Samstag wird von 11:30 bis 12:30 Uhr ordentlich trainiert, am Sonntag von 12:45 bis 13:45 Uhr wird getanzt.

Bühne der Ruhe

Entspannung liefert die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austro-Hits Bühne am Freitag von 15 bis 17 Uhr: „Musik & Tanz mit dem Pensionistenverband“, ehe es am Samstag ab 10 Uhr „Holz trifft Blech“ heißt. Von 23 bis 1 Uhr läuft die „Ö3 Silent Disco by Coke Studio“. Am Sonntag (12 bis 13:30 Uhr) gibt es Linedance & Cha-Cha-Cha für Anfänger der Tanzschule Kopetzky.