Alles Cha-Cha-Cha: Die lange Nacht der Tanzstudios

Am 7. September ist es wieder soweit: Die Lange Nacht der Tanzstudios geht in die zweite Runde! Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr haben Tanzbegeisterte auch heuer die Möglichkeit, bis kurz vor Mitternacht in den Tanzstudios in Wien ihre Leidenschaft auszuleben.

Von 16:00 bis 23:00 Uhr öffnen die Studios ihre Türen und bieten ein abwechslungsreiches Programm auf Spendenbasis an. Egal, ob Sie Hip-Hop lieben, klassisches Ballett bewundern oder beim Paartanz die Nähe Ihres Partners genießen – hier ist für jeden etwas dabei.

Neben beeindruckenden Aufführungen geben zahlreiche Workshops Einblicke in verschiedene Tanzstile. Ob Anfänger oder erfahrener Tänzer, die Lange Nacht der Tanzstudios hält für alle Teilnehmer spannende Angebote bereit.

Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die Welt des Tanzes – eine Nacht, die Sie nicht verpassen sollten!

Für weitere Informationen und das vollständige Programm besuchen Sie: langenacht.tanzstudios.at.