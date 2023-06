Tchibo und Re-Use Austria: Bettwäschenprojekt geglückt

Nach dem erfolgreichen Launch der Orientierungsplattform für Verbraucherinnen, sachspenden.at, im Frühjahr haben Tchibo und Re-Use Austria (ehemals RepaNet) ein neues Vorzeigeprojekt gestartet. Diesmal hat Tchibo erstmals seine 130 Filialen geöffnet, um Bettwäsche zu sammeln.

Das Ergebnis war beeindruckend: In nur zwei Wochen spendeten Tchibo Kundinnen insgesamt 4.534 Kilogramm gut erhaltene Bettwäsche. Diese positive Resonanz verdeutlicht den wachsenden Trend des Re-Use, bei dem auch Bettwäsche erfolgreich in den Textilkreislauf zurückgeführt wird, wie von den Mitgliedern von Re-Use Austria analysiert wurde.

Bettwäsche ist kreislauffähig!

„Wir sind mit diesem Projekt in einen völlig neuen Bereich gegangen und stellten uns die Frage, ob Bettwäsche kreislauffähig ist. Unsere Kund*innen waren offen und nutzten die Aktion begeistert. Und auch entscheidend für einen Projekterfolg: die Analyse des Re-Use Austria Netzwerks bestätigt, dass 94% der gesammelten Bettwäsche im Kreislauf bleiben und sich sogar 36% für Re-Use eignen.“, sagt Manuela Schneider, Leiterin Corporate Responsibility bei Tchibo, und fügt hinzu: „Beste Voraussetzungen für eine Fortführung. Welche Kategorie genau, damit wollen wir unsere Kund*innen überraschen.“ Die Entwicklung hin zu einer kreislauforientierten Textilwirtschaft ist das Ziel, das Tchibo und Re-Use Austria in ihrer langjährigen Zusammenarbeit verbindet.

Sinnstiftend und nachhaltig

Durch die Aktion hatten Tchibo Kund*innen eine praktische sowie sinnstiftende Spendenmöglichkeit. Dabei wurde in den Tchibo Filialen gut erhaltene Ware gesammelt und von Textilsammlern aus dem Netzwerk von Re-Use Austria (vormals RepaNet), dem Verein zur Förderung der Wiederverwendung, Reparatur und Ressourcenschonung sowie der Beschäftigung in der Kreislaufwirtschaft, verarbeitet. Dort wurden die Qualität und die daraus folgenden Re-Use- sowie Recyclingmöglichkeiten analysiert.

Erfolgreicher Pilotversuch

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Pilotversuch mit Tchibo. Dadurch schaffen wir gemeinsam Bewusstsein bei Konsument*innen hinsichtlich der sinnvollen Weiternutzung von Heimtextilien. Beachtliche 36% der gespendeten Ware eigneten sich für die Wiederverwendung, die zentralste Praxis der Kreislaufwirtschaft – hierfür ist es essenziell, dass nur wirklich gut erhaltene Produkte gespendet werden. Dies geht auch jederzeit österreichweit bei den Abgabestellen von www.sachspenden.at. Wir freuen uns auf künftige weitere gemeinsame Aktionen.“, so Matthias Neitsch, Geschäftsführer Re- Use Austria.

Recycling für den guten Zweck

Über ein Drittel der gesammelten Bettwäsche eignet sich dafür, in den Re-Use-Shops der teilnehmenden Organisationen günstig verkauft oder kostenlos an sozial bedürftige Personen abgegeben zu werden. 58% der gesammelten Bettwäsche schafft es durch Textilrecycling zurück in den Kreislauf und dient zur Herstellung von Fasern, Dämmstoffen oder Putztüchern.