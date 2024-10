Teeliebhaber aufgepasst! Probieren beim Tea Festival Vienna

Am Wochenende vom 19. und 20. Oktober verwandelt sich die Semmelweißklinik in ein Paradies für Teetrinker:innen. An diesen beiden Festivaltagen erwarten die Besucherinnen ein spannendes Programm rund um die Welt des Tees.

In einer Kaffeetrinker-Nation wie Österreich und besonders in Wien ist es ein aufregendes Unterfangen, ein Festival zum Thema Tee anzubieten. Doch einmal in die vielfältigen Geschmäcker eingetaucht, eröffnet sich eine ganz neue Welt abseits der Teestaubreste aus herkömmlichen Teebeuteln.

Das Festival bietet zahlreiche Fragen und Antworten rund um das Thema Tee. Wieso heißt es „Tee“ und nicht „Chai“? Woher kommt der Tee eigentlich? Was hat es mit Matcha auf sich? Und wie kann ich Kombucha selbst herstellen? Diese und viele weitere spannende Themen werden bei den Talks behandelt.

Von den USA bis Indien

Zum ersten Mal findet das Tea Festival in Wien statt und lädt internationale Gäste aus Indien, den USA und anderen Ländern ein. Unter den Vortragenden sind auch Wiener Tee-Expertinnen wie die Tee-Sommelière Lucie Kolesarova von Wiens ältestem Teefachgeschäft Jägertee sowie Anna Wagner von Flying Bird Vienna. Sie laden mit Kostproben zum Entdecken ein und stehen für persönliche Gespräche bereit, um ihr Wissen über die verschiedenen Teesorten und deren Zubereitung zu teilen.

Tee im Cocktail?

Ein weiteres Highlight sind die Workshops, die eine Vielzahl von Themen abdecken, darunter „Tea and Food Pairings“, „Die Kunst des Pu’er trinken“ und „Tee in Cocktails“. Die interaktiven Sessions vermitteln nicht nur praktische Anleitungen, sondern auch kreative Ansätze zur Integration von Tee in die moderne Küche und Cocktailkultur.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte: Vienna Tea Festival