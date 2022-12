Eine magische Zeit im Technischen Museum

Nachdem die Aufregung rund um Weihnachten verflogen ist und schön langsam wieder Langeweile in den Ferien aufkommt, hat das Technische Museum Wien ein besonderes Programm zusammengestellt.

Programm an Weihnachten

Der „Winterexpress“ dreht am 24. Dezember zwischen 10 und 15 Uhr in der Mittelhalle des Museums vergnügliche Runden. Kleine und große Eisenbahn-Fans sind herzlich dazu eingeladen, mitzufahren. Er ist übrigens auch am 26. Dezember unterwegs.

Um 10:45, 12:45 und 13:45 Uhr können Sie und Ihre Kinder mit eigenen Augen erleben, wie eine Dampflok funktioniert und wie es Wasserdampf schafft, ein tonnenschweres Fahrzeug anzutreiben.

Zu einer spannenden Tour durch die Musik-Sammlung geht es um 11 Uhr! Hier kann die ganze Familie historischen Musikautomaten lauschen, die extra für diese Führung zum Erklingen gebracht werden.

Ferienprogramm

Für die Ferien gibt für die ganze Familie Roboter, geklaute Ideen aus der Natur, ein verrücktes Labor und spannende Workshops!

In der „Winterwerkstatt“ auf zwei Ebenen können Kinder ab 3 Jahren mit Bausteinen von MATADOR®-, LEGO®– und BIOBLO® hämmern, bauen und konstruieren. Auf einer weiteren Ebene laden 200 Bücher aus den verschiedensten Bereichen Kinder von 3 bis 10 Jahren dazu ein, es sich gemütlich zu machen und zu schmökern.

Im „verrückten Labor“ werden am Donnerstag, den 29. Dezember Kinder von 4 bis 7 Jahren und Erwachsene zu Wissenschaftler und Forscher, denn es gibt Experimente zum Selbermachen!

Wieso können Flugzeuge fliegen, warum sinken Schiffe nicht und warum ist das Vorderrad eines Hochrads fast so groß wie ein Mensch? Welche Verkehrsmittel dampfen, gleiten oder schwimmen gegen den Strom? Auf einer spannenden Abenteuerreise am Freitag, den 6. Jänner, werden all diese Fragen beantwortet.

Diese und viele weitere Programmpunkte finden Sie unter technischesmuseum.at