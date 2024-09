Thailändische Designer begeistern bei Vienna Fashion Week

Die thailändischen Designer feiern ihr 15-jähriges Jubiläum auf der diesjährigen Vienna Fashion Week. Bei der heutigen Press-Preview im Hilton am Stadtpark gab es bereits erste Einblicke in das, was morgen auf dem Runway erwartet wird.

Ein glanzvoller Auftakt: Die Press-Preview im Hilton

Im eleganten Ambiente des Hilton am Stadtpark präsentierten die thailändischen Designer eine exklusive Vorschau auf ihre morgige Show. Diese Veranstaltung wurde in Anwesenheit hochrangiger Persönlichkeiten abgehalten, darunter die Botschafterin des Königreichs Thailand, H.E. Frau Vilawan Mangklatanakul, sowie Minister Counsellor Frau Chompoonut Chompookam. Sie unterstützten die vier Labels, die dieses Jahr die thailändische Mode auf der Vienna Fashion Week repräsentieren.

Die Labels: Kreativität und Vielfalt

Die vier Designer-Labels, die ihre Kollektionen präsentieren, sind:

GONGDID

PIYASILA

RIVA

ROSE MARS BY MARAYAT

Jedes dieser Labels steht für eine individuelle Interpretation von Mode und Kreativität, die sowohl die Tradition als auch die Moderne Thailands widerspiegelt. Die Designer geben durch ihre Arbeit Einblicke in die thailändische Handwerkskunst und moderne Trends, die sowohl exotisch als auch urban wirken.

Der Countdown zur großen Show

Die morgige Runway-Show wird der Höhepunkt für die thailändischen Designer sein, die seit 15 Jahren regelmäßig an der Vienna Fashion Week teilnehmen. Es wird erwartet, dass die Kollektionen das Publikum erneut in Begeisterung versetzen, da sie gekonnt Mode, Kunst und Kultur miteinander verbinden.

Pop-Up Store: Mode hautnah erleben

Nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch im Pop-Up Store können Modefans die Kreationen der thailändischen Designer bewundern. Ab heute Abend, 19 Uhr, werden die Labels GONGDID und RIVA mit zwei eigenen Ständen auf der Vienna Fashion Week vertreten sein. Hier haben Besucher die Möglichkeit, die Designs hautnah zu erleben und mehr über die Entstehungsgeschichte der Kollektionen zu erfahren.

Thailändische Mode: Ein fester Bestandteil der Vienna Fashion Week

Die Präsenz thailändischer Designer auf der Vienna Fashion Week hat sich über die letzten 15 Jahre zu einem festen und viel beachteten Bestandteil des Events entwickelt. Mit ihrer kreativen und kunstvollen Herangehensweise an Mode setzen die thailändischen Designer jedes Jahr neue Akzente und bieten dem Wiener Publikum einen Hauch von internationalem Flair.

Show „Flow“ by ThaiDentity Donnerstag, 12. September, 21 Uhr

VIENNA FASHION WEEK

Tickets: viennafashionweek.com