That’s entertainment: Superstars in der Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle bietet 2025 ein Eventprogramm, das Fans aus aller Welt begeistert. Internationale Superstars wie Billie Eilish, Green Day und Lenny Kravitz teilen sich die Bühne mit österreichischen Größen wie Bilderbuch, Rainhard Fendrich und Andreas Gabalier. Von Rock über Pop bis hin zu Comedy und Sport: Die Vielfalt der Events lässt keine Wünsche offen.

Internationale Weltstars zu Gast in Wien

Die Wiener Stadthalle wird 2025 zur Bühne für die größten Namen der Musikszene. Billie Eilish, die Pop-Ikone der Gegenwart, bringt ihre „Hit Me Hard And Soft: The Tour“ am 6. Juni nach Wien. Lenny Kravitz lädt am 9. März mit Rock, Funk und Soul zu einem unvergesslichen Abend ein, während Green Day mit ihren Punkrock-Hymnen am 17. und 18. Juni die Stadthalle beben lassen. Jamiroquai kehren am 15. November mit ihrem unverwechselbaren Funk-Sound zurück, und Simply Red feiern am 5. November ihr 40-jähriges Jubiläum. Für Filmmusik-Fans wird Hans Zimmer am 8. und 9. November ein episches Klangerlebnis bieten, und Santana sorgt am 30. Juni für lateinamerikanische Rhythmen.

Österreichische Stars auf heimischer Bühne

Auch die heimischen Künstler spielen eine zentrale Rolle. Bilderbuch feiern am 24. April ihr 20-jähriges Bestehen mit einer spektakulären Show. Rainhard Fendrich verbindet seinen 70. Geburtstag mit einem 45-jährigen Bühnenjubiläum und tritt am 25. April und 16. Mai auf. Andreas Gabalier heizt am 31. Oktober mit seiner energiegeladenen Show ein – „Volks-Rock’n’Roll“, wie ihn die Fans lieben.

Sport und Comedy der Spitzenklasse

Die Stadthalle wird nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich ein Highlight. Vom 18. bis 26. Oktober finden die Erste Bank Open statt, das größte ATP-Tennisturnier Österreichs, bei dem die Tennis-Elite um den Titel kämpft. Ricky Gervais, der Meister des britischen Humors, sorgt am 11. April mit seinem Programm „Mortality“ für Lachstürme.

Tickets sind online unter www.stadthalle.com, unter Tel.: 01/79 999 79, bei Wien Ticket und an Vorverkaufsstellen (z. B. Pavillon bei der Staatsoper) erhältlich.