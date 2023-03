Mit THE GOODSTUFF fit und getreidefrei in den Frühling

Wenn die Temperaturen steigen und die Wiesen zu blühen beginnen, ist die perfekte Zeit, um die Sonnenstrahlen gemeinsam mit dem Hund zu genießen. THE GOODSTUFF bietet die ideale Hundenahrung für einen fitten Start in den Frühling – jetzt ist Schluss mit Winterschlaf!

Das Trockenfutter, Nassfutter und die Leckerlis von THE GOODSTUFF zeichnen sich durch ihre reduzierte Rezeptur, die Verwendung regionaler und frischer Zutaten, sowie durch die besonders schonende Verarbeitung aus. Egal ob Puppy, Adult oder Senior – die österreichische Brand hat für jede Fellnase die richtige Futter-Variante im Angebot.

FELLWECHSEL

Mit dem Wechsel der Temperaturen legen Hunde ihr dichtes Winterfell ab. Durch regelmäßiges Bürsten des Fells können lose Haare ganz einfach rausgekämmt werden. Aber auch eine optimale Unterstützung durch hochwertige Ernährung ist während des Fellwechsels wichtig. THE GOODSTUFF bietet köstliches Trocken- und Nassfutter, das Vierbeiner mit allen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt.

RAUS INS GRÜNE

Was gibt es Schöneres, als mit der Fellnase im Sonnenschein über grüne Wiesen zu spazieren? Mit dem Lieblingsspielzeug in der einen und schonend luftgetrockneten Goodies von THE GOODSTUFF in der anderen Hand, steht einem ausgedehnten Frühlingsspaziergang nichts mehr im Weg.

SITZ, PLATZ, BLEIB

Für besonders lernwillige Feuchtnasen ist im Frühling der ideale Zeitpunkt, um neue Tricks zu lernen. Die getreidefreien Goodies in acht Sorten unterstützen Hunde und ihre Besitzer auch hier, damit „Sitz!“, „Platz!“, „Bleib!“ und viele weitere Tricks im Nu beherrscht werden.

Alle Produkte von THE GOODSTUFF sind im Onlineshop unter www.the-goodstuff.com sowie bei bellaflora, Dogstyler, im Futterhaus und in ausgewählten Fachhandel-Shops erhältlich.

Übrigens! Auch Katzen-Besitzer können sich über gesundes Futter von THE GOODSTUFF freuen!

FÜTTERN MIT GUTEM GEWISSEN