Aufgusskunst und Entspannung: Das Saunafestival in Loipersdorf

Vom 18. bis zum 20. Oktober 2024 konnten die Gäste des Thermenresorts Loipersdorf Saunaerlebnisse der Extraklasse sammeln.

Drei Tage lang heizten sechs Aufgussmeister – darunter die österreichischen Aufgussmeister im Team-Show-Aufguss sowie die Staatsmeisterin im gesunden Wohlfühl-Aufguss – den Gästen des Adults-only-Premiumbereichs Schaffelbad ordentlich ein. Yin Yang Yoga und Wedelkurse mit den Profis rundeten die vielfältigen Angebote ab.

Erlebnis & Entspannung

Beim Saunafestival inszenierte das Thermenresort Loipersdorf erneut die perfekte Kombination von Erlebnis und Entspannung. Im Schaffelbad, wo schon vor über 40 Jahren gebadet wurde und Gäste ab 16 Jahren exklusive Ruhe vorfinden, begeisterten die Profi-Saunameister mit ihrem Können. Vom Party-Aufguss mit Bier und Stelze über Räucherzeremonien bis hin zum klassischen Wenik-Aufguss mit Zweigen – bei den über 90 Aufgüssen in fünf verschiedenen Saunen blieben keine Wünsche offen.

Aufgussmeister und Mit-Organisator des Festivals Bernd Hofbauer erklärt: „So ein Saunafestival hat es in Österreich noch nicht gegeben. An drei Tagen können die Gäste so viele verschiedene Aufgüsse erleben wie sonst nirgends. Vom klassischen Aufguss über Kräuter- und Entspannungsaufgüsse bis zu den Show-Aufgüssen ist für jeden etwas dabei!“

All-in-Erholung mit Yoga, Brettljausen und Wedelkursen

Das Gesamtpaket stimmte einfach. Mit Yin Yang Yoga entspannt in den Tagen starten, mit kulinarischen Köstlichkeiten nach den Aufgüssen stärken, bei den Wedelkursen alles übers richtige Saunieren lernen und am Eröffnungsabend der Live-Musik von Caro Fux lauschen – das Saunafestival war ein wahres Fest der Sinne.

Thermen-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini ist hoch erfreut über das gelungene Event: „Das Saunafestival ist ein voller Erfolg. Es ist unglaublich, was die sechs Saunameister leisten, und einfach genial, unseren Gästen solch unvergleichliche Erlebnisse zu schenken – unsere Gäste und unsere Mitarbeiter sind total begeistert!“

Show-Aufgüsse – Wenn die Sauna zur Bühne wird

Besonders die Show-Aufgüsse wie „Never give up“ oder „Firefighter“ waren Highlights des Saunafestivals. Diese Aufgüsse, einzeln oder im Team durchgeführt, werden eingebettet in ergreifende bis humorvolle Geschichten, eindrucksvoll und mit Kostümen präsentiert. Da blieben weder Handtuch noch Augen trocken.

Gäste begeistern – Loift bei uns!

Die Stimmung unter den Gästen des Saunafestivals war ausgelassen, entspannt und hoch erfreut. So erzählte eine begeisterte Sauna-Geherin: „Ich hatte geplant, nur am Freitag zu kommen. Dann habe ich mir spontan ein Ticket für Samstag gesichert, und dann auch noch für Sonntag. Ich wollte einfach nichts vom Saunafestival versäumen.“

Philip Borckenstein-Quirini ergänzt: „Die Vielfalt der Angebote, die Einzigartigkeit des Schaffelbads und die Leidenschaft unserer Saunameister haben dieses Event zu einem Ereignis gemacht, das nach Wiederholung ruft.“