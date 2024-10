Thomas Brezina übernimmt eine besondere Patenschaft

Was auf den ersten Blick wie der Titel eines Buchs klingen mag, ist in Wirklichkeit die herzerwärmende Geschichte einer einzigartigen Begegnung im Haus des Meeres.

Der bekannte Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina hat dort eine besondere Patenschaft übernommen – und zwar nicht für irgendwen, sondern für den Katta „Max“. Doch diese Geste hat eine tiefere Bedeutung: Brezina ehrt damit das Andenken an seine verstorbene Mutter.

Ein emotionales Andenken

Thomas Brezina erzählt sichtlich bewegt von der Motivation hinter seiner Patenschaft. „Die Patenschaft ist in Erinnerung an meine Mutter, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte und Kattas zu ihren Lieblingstieren gezählt hat.“, sagt er. Die Begegnung mit Katta Max in der Madagaskaranlage des Zoos ist für Brezina ein emotionaler Moment. Er freut sich, dem neugierigen Katta und seinen Lemuren-Mitbewohnern einen Besuch abzustatten und erinnert damit an die enge Verbindung zu seiner Mutter.

Langjährige Freundschaft mit dem Haus des Meeres

Thomas Brezina ist dem Haus des Meeres seit vielen Jahren eng verbunden. Schon mit seinen Formaten wie „Tom Turbo“ und „Forscherexpress“ war er regelmäßig vor Ort und ein gern gesehener Gast. Seine Beziehung zum Zoo geht jedoch weit über berufliche Anlässe hinaus. „Ich möchte damit meine Hochachtung vor dem Haus des Meeres und seinem Team ausdrücken“, betont er. Besonders beeindruckt ihn die Vielfalt der Tiere und das Engagement der Mitarbeiter, die sich unermüdlich für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Tier einsetzen.

Engagement für Mensch und Tier

Mit der Übernahme der Patenschaft für Katta Max möchte Brezina nicht nur seine Mutter ehren, sondern auch die Arbeit des Zoos unterstützen. Das Haus des Meeres hat sich über die Jahre einen Namen gemacht, nicht nur durch die Vielzahl der Tiere, die es beherbergt, sondern auch durch den intensiven Einsatz für den Artenschutz und die Förderung des Verständnisses zwischen Mensch und Tier. Dieser Einsatz beeindruckt Brezina zutiefst und spiegelt seine persönliche Einstellung wider: Ein respektvolles Miteinander zwischen den Lebewesen dieser Erde ist von unschätzbarem Wert.