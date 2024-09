Abschied im Tiergarten: Bye, bye, ihr lieben Pandas

Abschied von Schönbrunn: Die Publikumslieblinge, die Großen Pandas sind jetzt in ihre Heimat China zurückgekehrt. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Freunde der pelzigen Artenschutz-Botschafter.

Die Großen Pandas aus dem Tiergarten Schönbrunn wurden jetzt nach China übersiedelt. Die beiden Tiere, die in Menschenobhut geboren wurden, waren bedeutende Botschafter in Österreich für ihre bedrohten Artgenossen in der Wildbahn. Gemäß einer tiefverwurzelten chinesischen Tradition sind sie nun in ihre Heimat zurückgekehrt, um ihren Lebensabend in einer auf geriatrische Pandas spezialisierten Station zu verbringen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Forschungskooperation zwischen dem Tiergarten Schönbrunn und seinem chinesischen Naturschutzpartner, der China Wildlife Conservation Association, wurde um zehn weitere Jahre verlängert. „Unsere Besucher werden nicht lange auf Große Pandas verzichten müssen. In naher Zukunft wird ein junges Panda-Paar einziehen“, verkündet Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Gute Reise

Ein chinesisches Frachtflugzeug holte die beiden Pandas vom Wiener Flughafen ab und startete Richtung Chengdu. An Bord befand sich reichlich pandatypischer Proviant: Bambus, Süßkartoffeln, Karotten, Bambusbrot und Wasser. Während des zehnstündigen Fluges hatte das Begleitteam durchgehend Zugang zu den Tieren.

Die Wartezeit auf die nächsten Pandas, die zu Gast in Wien sein werden wird gut genutzt. So wird unter anderem die Panda-Anlage angepasst. Ziel ist es, den Besuchern mit der Ankunft des neuen Paares ein ganz neues Panda-Erlebnis und den Tieren noch mehr Platz zu bieten.

Zusätzlich wird es während dieser Zeit eine Fotoausstellung rund um die Panda-Anlage geben. Auf 20 großformatigen Aufnahmen von Tiergartenfotograf Daniel Zupanc werden besondere Momente der Panda-Haltung im Tiergarten Schönbrunn zu sehen sein.

Alle weiteren Infos unter www.zoovienna.at