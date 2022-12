Tiergarten Schönbrunn: Ein tierischer Jahresrückblick

Das Jahr 2022 war auch für den Tiergarten Schönbrunn ein ganz besonderes Jahr. Man feierte nicht nur den 270ten Geburtstag des Tiergarten Schönbrunn, sondern freute sich auch über jede menge tierischen Nachwuchs.

Geburtstagsfest

(C) Daniel Zupanc: Amari hat sich prächtig entwickelt.

Der älteste Zoo der Welt wurde am 31. Juli 1752 von Kaiserin Maria Theresia eröffnet. Den 270ten Geburtstag feierte man in Schönbrunn mit „Tierischen Sommerabenden“, an denen das Jubiläum mit längeren Öffnungszeiten, kulinarischen Allerlei, Artisten und Musik gebührend gefeiert wurde. Doch das Jubiläumsjahr begann turbulent: Bereits im Jänner 2022 kam ein weibliches Giraffen-Jungtier zur Welt. Die kleine „Amari“ hatte keinen leichten Start ins Leben, mit der Unterstützung der Tierexperten von Schönbrunn hat sich das Jungtier prächtig entwickelt.

Geburtenreigen

(C) Daniel Zupanc: Orang-Utan-Mama Sari mit Jungtier Kendari

Über Nachwuchs freute man sich auch den „Schmuggel-Chamäleons“. 70 Chämaleons wurden im Vorjahr am Flughafen Schwechat beschlagnahmt – das WBB berichtete. Ein weiteres Highlight des Jahres war im Juni die Geburt von Orang-Utan-Nachwuchs Kendari. „Erhaltungszucht ist eine zentrale Aufgabe moderner, wissenschaftlich geführter Tiergärten. All diese Zuchterfolge helfen, den Bestand bedrohter Tierarten zu erhalten“, so Tiergartendirektor Hering-Hagenbeck.

Daher war die Freude groß, als Ende September bei den gefährdeten Koalas der zweite Nachwuchs in der Geschichte österreichischer Tiergärten erstmals aus dem Beutel blickte.