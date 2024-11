Der Tiergarten sucht wieder ehrenamtliche Mitarbeiter

Seit 2011 gibt es das Team Zoo Aktiv im Tiergarten Schönbrunn. Derzeit besteht es aus 144 Personen. Nun werden weitere gesucht, die sich ehrenamtlich in den Dienst an den Tieren stellen.

Der Tiergarten Schönbrunn sucht nach dreijährigem Aufnahmestopp wieder ehrenamtliche Mitarbeiter. „Um unsere Tiere kümmert sich unser ausgebildetes Tierpflegerteam. Aber um unseren rund zwei Millionen Besuchern einen erlebnisreichen und schönen Tag zu bereiten, benötigen wir viele helfende Hände und ehrenamtlichn Mitarbeiter sind dabei eine nicht wegzudenkende Unterstützung“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Vor allem im Besucherservice warten auf die Interessenten vielfältige Aufgaben: So betreuen die ehrenamtlichen Mitarbeiter den Leiterwagerlverleih, schminken Kinder bei Veranstaltungen im Tiergarten oder arbeiten als Aufsicht im Streichelzoo.

Für die Mitarbeit im sogenannten Team Zoo Aktiv wird man vom Tiergarten gut geschult: Der erfolgreiche Abschluss eines Ausbildungskurses mit vier Modulen Mitte März 2025 ist verpflichtend.

Vielfältige Aufgaben warten

Seit 2011 gibt es das Team Zoo Aktiv im Tiergarten Schönbrunn. Derzeit besteht es aus 144 Personen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Nicht wegzudenken, ist ihre Unterstützung bei der Blätteraufbereitung für den Winter. „Die stark gefährdeten Bärenstummelaffen benötigen das ganze Jahr über Blätter. Für den Winter werden allein für diese Tierart mehr als 200 große Säcke tiefgefroren – mit viel Aufwand. Von Ende Mai bis Mitte Juli unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter das Tierpflegerteam in zahllosen Arbeitsstunden dabei, kleine Zweige abzuschneiden und in Säcke zu füllen“, erklärt Stefanie Stenitzer, Bsc., Koordinatorin des Team Zoo Aktiv.

Egal, ob neben dem Studium oder in der Pension: Die Hauptmotivation aller ist, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen und etwas zum Artenschutz beizutragen. Manche Team Zoo Aktiv-Mitglieder arbeiten gerne alleine in der Grünflächenreinigung, andere lieber zu zweit beim Buttonstand oder in größerer Gruppe bei der Futterzubereitung. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Neben den unterschiedlichen Diensten ist das monatliche Treffen ein Fixpunkt, bei dem sich das gesamte Team untereinander austauschen kann.

Die Anmeldung ist bis 31. Jänner 2025 unter https://www.zoovienna.at/unterstuetzen/ehrenamtlich-mitarbeiten/ möglich