Tierische Flugkünstler bei Mauerseglertour beobachten

Jedes Jahr ab Mai beziehen Mauersegler ihre Quartiere in Wien. Die zur Familie der Segler gehörenden Vögel treten Jahr für Jahr die Reise von ihren Winterquartieren in Zentralafrika nach Europa an. Erfahren Sie mehr über die tierischen Flugkünstler bei einer Tour am 3. Juli.

Kaum ein anderer Vogel ist so an das Leben in der Luft angepasst wie der Mauersegler. Er ist für seine waghalsigen Flugmanöver bekannt. Vor allem abends bei Schönwetter kann man seine rasanten Flugspiele beobachten. Der Mauersegler verbringt den Großteil seines Lebens in der Luft – sogar im Schlaf. Dazu sucht er höhere Luftschichten auf, die ihn, unterstützt durch leichte Aufwinde, auch ohne ständigen Flügelschlag tragen und somit Ruhepausen ermöglichen. Auch Nahrung und Flüssigkeit nehmen die Tiere auf, ohne zu landen. Sogenannten „Luftplankton“, Insekten und Spinnen, erbeuten sie mit ihrem breiten Schnabel im Flug.

Bedrohte Brutplätze

Mauersegler sind durch das Wiener Naturschutzgesetz und die Vogelschutzrichtlinie der EU streng geschützt. Ein wesentlicher Gefährdungsfaktor für den Mauersegler in Mitteleuropa ist das Abhandenkommen von Brutplätzen und Quartieren im Zuge von Sanierungsarbeiten oder Dachgeschoßausbauten. Baugerüste während der Arbeiten versperren den fütternden Altvögeln in der Brutzeit den Zugang zu ihren Nistplätzen. Der Verschluss der meist unentdeckten Brutplätze führt zum Verlust der Gelege und einer oft Jahrzehnte alten Brutplatztradition. Die Folge sind meist lokale Bestandseinbrüche, die langfristig zum Verlust dieser Vogelart in Österreichs Städten führen können.

Einladung zur Mauerseglertour

Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und die Stadt laden herzlich zu einem abendlichen Spaziergang ein, um Mauersegler zu beobachten. Erfahren Sie dabei mehr über den tierischen Flugkünstler im Speziellen und die Wiener Tierwelt im Allgemeinen.

Wann: am 3.7. um 19 Uhr

Wo: Hütteldorferstraße 188 (vor dem Haus der Bezirksvorstehung), 1140 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Spaziergang findet nur bei trockenem Wetter statt.