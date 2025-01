Top: Neuer Kinderarzt mit Kasse in Penzing

In der Linzer Straße 161/1A wurde vor kurzem eine neue, moderne Kinderarzt-Ordination eröffnet. Eine gute Nachricht für die Versorgung des 14. Bezirks.

Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es sehr wohl noch Ärzte, die sich neu im Bezirk ansiedeln. Das jüngste Beispiel ist Philipp Mad, der in der Linzer Straße 161 eine Kassenpraxis für Kinder und Jugendliche eröffnet hat. Sie ist ab sofort von Montag bis Donnerstag geöffnet, wobei am Mittwoch mit einer Ordinationszeit von 12 bis 17 Uhr der lange Tag ist.

Modern ausgestattet

Zuvor war Mad als Oberarzt in der Klinik Otta­kring tätig, hat sich aber für die Selbstständigkeit entschieden. Seine neue Praxis ist modern, hat fünf Behandlungsräume und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Vorort stehen auch Ultraschall und ein Hauslabor zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass Doktor Mad eine neue Kassenpraxis in zentraler Lage eröffnet hat, da es in Penzing ja viel zu wenige Kinderärzte gibt“, so Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner bei ihrem Besuch mit Stellvertreter Ewald Lochner.