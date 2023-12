Top-Preise und Rekorde im Wiener Dorotheum

Nach dem Rekordjahr 2022 blickt das Dorotheum (1. Bezirk) auch heuer auf ein erfolgreiches Auktionsjahr zurück. Erwartet wird das zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschichte. Bietende aus 90 Ländern wetteiferten um Werke von 3.500 Künstlern.

Internationale Top-Zuschläge prägten 2023: Osman Hamdi Beys Gemälde „Ein Blick in den Spiegel“ rangiert an der Spitze der Verkaufscharts. Die Darstellung einer jungen Dame in opulentem Interieur wurde in der Frühjahrsauktion Gemälde des 19. Jahrhunderts für 1,27 Millionen Euro versteigert. Ein Spitzenpreis von 520.000 Euro wurde für ein venezianisches Genrebild des Malers Eugen von Blaas erzielt.

Käufer interessieren sich für Zeitgenossen

Starke Verkaufsquoten bestimmten die Auktionen Moderne und Zeitgenössische Kunst. Mit 875.000 Euro reüssierte ein Werk von Lucio Fontana. Eine Kugelschreiber-Arbeit von Alighiero Boetti erzielte 650.000 Euro. Mit 182.000 Euro honoriert wurde die „Burgundy Mouse 2“ (2014) – ein Rekordpreis für ein Gemälde von Gottfried Helnwein. www.dorotheum.com