Tragödie trifft Roadmovie: Schocker im Off Theater!

In Bühnenschocker „Natural.Born.Medea“ verwebt Regisseur Ernst Kurt Weigel die antike Tragödie „Medea“ von Franz Grillparzer mit Oliver Stones „Natural Born Killers“. Premiere ist am 7. November im Off Theater (7., Kirchengasse 41).

In dem Mash-up des Bernhard Ensemble verliebt sich die von ihrem Vater missbrauchte Medea in den Food-Lieferanten Jason. Frustriert von der Welt beschließen sie, sich zusammen an der Gesellschaft zu rächen und sich dabei in sozialen Netzwerken zu inszenieren. Auf der Suche nach Familie und sich selbst hinterlassen die beiden eine Blutspur durch die Welt.

Kampf um Liebe und ums Überleben

Das Publikum wird Zeuge eines Liebes- und Überlebensdramas, bei dem die Figur Medea zum Mythos oder Hype aufgeblasen wird. Die Unterdrückte, die Wehrlose, die Missbrauchte und zugleich die Furie, die Lügnerin, die Unerwünschte. Die virtuelle Selbstdarstellung wird zum Lebens- und Liebessinn, selbst als die beiden im Gefängnis landen. Mit Lust und Gewalt haben sie sich Unabhängigkeit erkämpft und sich aus familiärer Unterdrückung befreit. www.off-theater.at