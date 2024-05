Genuss in XXL: Transgourmet bietet Lebensmittel, Getränke, Kaffee & Co

Am 16. und 17. Mai können Vereine, Selbstständige, Gewerbetreibende, Gastronomen und Hoteliers Minus 10 Prozent auf alles, „was das kulinarische Herz begehrt“ sparen: Transgourmet lädt zu den beliebten Spartagen.

20.000 Artikel: Fisch, Fleisch, tausende Weine & Kaffee unter einem Dach

Transgourmet bietet eine Auswahl in XXL an: Frischfleisch, Frischfisch, Obst & Gemüse, 3.500 verschiedene Weine und Schaumweine, Delikatessen aus „nah und fern“ sowie ein umfangreiches Sortiment an Bio- und nachhaltigen Produkten. Kaffee wird in der eigenen Rösterei veredelt und verspricht köstliche Aromenvielfalt. Professionelle Kochutensilien, Gläser und edles Geschirr runden das Angebot ab.

Spartage am 16. und 17. Mai

Das Angebot? Minus 10 Prozent auf den gesamten Einkauf – selbst auf Aktionsartikel. Der Rabatt wird in Form eines Gutscheins für den nächsten Einkauf bereitgestellt.

Noch kein Kunde? Kundenkarte auf www.transgourmet.at beantragen und sparen!

Transgourmet Wien Nord Sverigestraße 11, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 6 – 18 Uhr, Samstag: 6 – 13 Uhr

www.transgourmet.at