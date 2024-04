Triff Rexi, den Dinosaurier im IMMERSIUM:WIEN

Am 16. und 17. April haben Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt in das faszinierende immersive Erlebnismuseum IMMERSIUM:WIEN.

Aber das ist noch nicht alles: Es wartet außerdem noch eine besondere Überraschung auf alle kleinen und großen Besucher:innen.

Meet & Greet mit Rexi, dem Dino

Der Rexi Day ist eine großartige Gelegenheit für die ganze Familie, eine spannende und unterhaltsame Zeit im IMMERSIUM:WIEN zu verbringen. Im ersten immersiven Erlebnismuseum Wiens erlebt man fesselnde Ausstellungen, interaktive Lernstationen und aufregende Attraktionen, während man die faszinierende Welt der Dinosaurier entdeckt.

Am 16. und 17. April haben die Besucher:innen der Ausstellung “JURASSIC – The Immersive Experience” die Möglichkeit, den liebenswerten Dinosaurier Rexi um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr persönlich kennenzulernen. Dabei erhalten Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt in die Ausstellung.

Die Rexi Days finden im IMMERSIUM:WIEN, in der Habsburger Gasse 10, 1010 Wien, statt.