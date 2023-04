Tschernobyl-Jahrestag: Wien fordert Schutzzone

Um 01:23 Uhr am 26. April 1986 explodierte der Reaktor-Block 4 des Kernkraftswerks Tschernobyl. Zum Jahrestag der Nuklearkatastrophe fordert die Stadt Wien eine Sicherheitszone um ukrainische Reaktoren. Denn im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist es erstmalig zu Kampfhandlungen direkt an einem Atomkraftwerk gekommen. Das AKW Saporischschja wurde sogar besetzt.

„Wien hat Tschernobyl nicht vergessen – deshalb fordern wir die unmittelbare Errichtung einer Schutzzone um alle Kernkraftwerke der Ukraine und ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen“, so Wiens Stadtrat und Präsident des Städtebundes „Cities for Nuclear Free Europe“ (CNFE) Jürgen Czernohorszky.

8. Wiener Atomgipfel

Das AKW Saporischschja liegt im Südosten der Ukraine. Bereits sechsmal wurde aufgrund der Kampfhandlungen um das Atomkraftwerk die Stromversorgung unterbrochen. Die Notkühlung des Reaktors konnten nur durch Notstromdieselaggregate sichergestellt werden. „Das Thema der nuklearen Sicherheit hat in den letzten Jahren leider wieder stark an Relevanz gewonnen,“ so CNFE Präsident Czernohorszky. Daher lädt der Wiener Stadtrat zum 8. Wiener Atomgipfel.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und aktuelle Debatten rund um den Bau neuer Reaktoren, um der Energiekrise entgegenzuwirken, sollen Thema des Gipfels sein. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass manche Nationen aktuell darüber debattieren, wieder vermehrt auf Nuklearstrom zu setzen, während in der Ukraine ein Atomkraftwerk zum Kriegsschauplatz wird“, betont Stadtrat Czernohorszky.

Zwentendorf

Der 8. Atomgipfel soll anlässlich des 45. Jahrestages der Abstimmung über das Atomkraftwerk in Zwentendorf im Herbst 2023 stattfinden. Zu der Veranstaltung werden alle politischen Fraktionen, NGOs und Experten eingeladen. Am 5. November 1978 stimmten die Österreicher in eine Volksabstimmung gegen die Inbetriebnahme des bereits fertiggestellten Atomkraftwerks. Die Entscheidung führte dazu, dass Österreich bis heute auf Kernenergie verzichtet.