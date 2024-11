U-Bahn statt Unterwasserwelt: Taucher zur Arbeit unterwegs!

Wer dachte, dass der Arbeitsweg der meisten Menschen eintönig ist, der hat noch nicht die morgendliche Pendelfahrt von Tierarzt Jeff Schreiner und seinem Kollegen Mario Schmid, Taucher und Tierpfleger im Haus des Meeres, erlebt.

Ausgerüstet in voller Montur, starten die beiden ihren Tag nicht etwa mit einem Sprung ins Wasser, sondern in die Wiener Öffis. Die Blicke der Mitreisenden sind ihnen gewiss, wenn sie auf dem Weg in die Arbeit sind. „Man könnte sagen, wir bringen ein bisschen Meeresluft in die U-Bahn“, scherzt Schreiner.

„ Drei gewinnt “ unter Wasser

Dass ihr außergewöhnlicher Arbeitsplatz auch eine Portion Humor und Abenteuer mit sich bringt, zeigt diese morgendliche Pendlerfahrt der beiden Taucher. Als wahre Marketing-Titanen haben die beiden immer wieder Wellen geschlagen. Ein Beispiel dafür ist ihr Tic Tac Toe-Video auf YouTube, das mit rund 700 Millionen Aufrufen alle Rekorde gebrochen hat – ein meisterhafter Marketing-Gag!

Man sieht sich in HdM!

Das Haus des Meeres bietet seinen Besuchern nicht nur einen faszinierenden Einblick in die Welt der Tiere, sondern ist auch ein Ort der Bildung und Forschung. Und vielleicht trifft man ja beim nächsten Besuch Schreiner und Schmid – allerdings dann im Element, in dem sie sich am wohlsten fühlen: Unter Wasser.