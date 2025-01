„Über Unten“: Eine Expedition in die Kanal-Unterwelt

Am Gaudenzdorfer Gürtel öffnet sich eine neue Tür zur Wiener Kanalwelt: Das Infocenter „Über Unten“ lädt dazu ein, die faszinierende Geschichte und moderne Technik des Abwassersystems zu entdecken. Hier wird nicht nur erklärt, wie Abwasser gemanagt wird, sondern auch ein Eindruck davon vermittelt, welche Bedeutung diese unsichtbare Infrastruktur für die Stadt hat.

Wer das Infocenter betritt, begibt sich auf eine spannende Expedition. Die multimediale Ausstellung startet im „Startschacht“, führt durch ein originalgetreues Kanalrohr und endet in der „Zukunft“. Interaktive Elemente, Videos und ein Erzähler begleiten die Besucher:innen durch die Jahrhunderte – von den römischen Siedlungen über die Entwicklung moderner Kanalsysteme bis hin zu den Herausforderungen der Zukunft.

Das Jahrhundertprojekt Wiental-Kanal

Die Ausstellung ist eng mit dem Vollausbau des Wiental-Kanals verbunden – einem der größten Projekte in der Geschichte von Wien Kanal. Bis 2028 wird der Kanal auf neun Kilometer Länge erweitert, um den Wienfluss vor Verschmutzungen zu schützen und das Kanalnetz bei Starkregen zu entlasten. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Bedeutung des Projekts: „Unter dem Wienfluss entsteht ein Gewässerschutzprojekt, das die Lebensqualität in Wien nachhaltig verbessert.“

Mehr als nur Fakten

„Über Unten“ richtet sich nicht nur an Interessierte, sondern auch gezielt an junge Menschen in Ausbildung. Schulgruppen sind herzlich eingeladen, mehr über die Arbeit bei Wien Kanal und die Berufsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung zu erfahren. Neben den regulären Öffnungszeiten bietet das Infocenter spezielle Programme für Jugendliche, um Wissen mit praktischen Einblicken zu verknüpfen.

Praktische Informationen

Das Infocenter liegt zwischen den Gürtelfahrbahnen, unweit der U4-Station Margaretengürtel, und ist einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Adresse : Gaudenzdorfer Gürtel, 200 Meter vom U4-Ausgang Margaretengürtel

Öffnungszeiten : Donnerstag: 14.00 – 19.00 Uhr Freitag: 09.00 – 14.00 Uhr Samstag: 10.00 – 15.00 Uhr Feiertage geschlossen



Der Einstieg in die Ausstellung ist flexibel möglich, zu jeder vollen Stunde startet eine Multimedia-Tour. Dazwischen steht ein Audio-Guide zur Verfügung. Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen herzlich willkommen.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Ausstellung läuft bis 2028, eine Anmeldung wird empfohlen. Termine können bequem online unter www.ueberunten.wien gebucht werden. Sonderführungen für Gruppen sind auf Anfrage möglich.