Überlegene Box-Siege bei der Bounce Fight Night!

Packende Kämpfe, aber auch Trauer und Ergriffenheit dominierten die 15. Bounce Fight Night im Hotel InterContinental. Michaela Kotaskova verteidigte beeindruckend ihren WM-Titel, auch Fadi Merza war souverän.

“Ich musste ja während des Kampfes so lachen”, erzählte der sechsfache Ex-Thaibox-Weltmeister und nunmehrige Profi-Boxer Fadi Merza nach seinem Kampf im Gespräch mit dem Wiener Bezirksblatt. “Und da war mir klar: Mir macht das Boxen so viel Spaß, dass ich noch nicht aufhören möchte. Ich werde also im März noch einmal kämpfen!” Bisher steht Fadi in seiner zweiten Karriere bei zwei Kämpfen und zwei Siegen.

Von Anfang an überlegen

Ebenso wie Michaela Kotaskova in bezug auf ihre WM-Kämpfe. Ihre erste Titelverteidigung im Weltergewicht gegen Mikaela “Queen” Lauren war souverän nach Punkten. Lauren war ab der zweiten Runde in der Defensive und musste schwere Treffer und ein tiefes Cut wegstecken – durch ihren Kampfgeist schaffte sie es aber über die volle Distanz.

Unsere Weltmeisterin aus Ottakring

“Mit dem Gong zu Runde 1 war ich vollkommen fokussiert und habe die Trauer um Daniel Nader ausgeblendet. Der Kampf verlief genau so, wie ich ihn mit meinem nunmehrigen Trainer Roman Shkarupa geplant habe”, war Weltmeisterin Kotaskova zufrieden. Die angesprochene Trauer um Ex-Trainer und Bounce-Gründer Daniel Nader war an dem Abend allgegenwärtig. “Er schaut auf uns herunter und ist zufrieden”, zog Bruder, Bounce-Boss und Ex-Boxer Marcos Nader lächelnd Bilanz. “Das Leben geht weiter – so wollte es mein Bruder.”

