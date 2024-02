Umweltberatung: Alles Gute gibt es zu gewinnen

Zum Ende ihres 35. Geburtstagsjahres verlost DIE UMWELTBERATUNG wertvolle Gewinne − von Gartenberatung über Kochkurs bis zum Webinar für ökologische Reinigung.

Am 12. Februar 1988 wurde DIE UMWELTBERATUNG gegründet. Seither hat sie unzählige Beratungen durchgeführt – telefonisch, persönlich vor Ort, im Büro und an Infoständen sowie per E-Mail. „DIE UMWELTBERATUNG bietet umfassende schriftliche Informationen auf umweltberatung.at und in unseren Infomaterialien an. Unser besonderes Angebot ist aber die individuelle Beratung.

„Diese langjährige Erfahrung stellen wir zum Abschluss unseres 35. Geburtstagsjahres für ein Gewinnspiel zur Verfügung und freuen uns auf die Beratungsgespräche mit den Gewinnern“, erklärt Elisabeth Tangl, Leiterin von DIE UMWELTBERATUNG.

Das gibt es zu gewinnen

Für Menschen, die in Wien leben, gibt es einen spannenden Kochkurs, Beratungen und Infopakete zu gewinnen:

1 Crashkurs zur Planetary Health Diet : Der Gewinner lernt gemeinsam mit 3 Begleitpersonen das planetenschonende Kochen in der Praxis kennen – ein spannender Abend mit Freunden und köstlichem Abschluss.

: Der Gewinner lernt gemeinsam mit 3 Begleitpersonen das planetenschonende Kochen in der Praxis kennen – ein spannender Abend mit Freunden und köstlichem Abschluss. 1 Energieberatung in einem Haushalt : Die Energierechnung wird besprochen und bei einem Rundgang durch die Wohnung lotet der Umweltberater gemeinsam mit den Bewohnern Energiesparpotenziale aus.

: Die Energierechnung wird besprochen und bei einem Rundgang durch die Wohnung lotet der Umweltberater gemeinsam mit den Bewohnern Energiesparpotenziale aus. 1 Gartenberatung : Die Entwicklung einer grünen, vielfältigen Oase mit klimafitten Pflanzen steht bei dieser Beratung im Mittelpunkt.

: Die Entwicklung einer grünen, vielfältigen Oase mit klimafitten Pflanzen steht bei dieser Beratung im Mittelpunkt. Zusätzlich zu den Beratungen werden 3 Pakete mit Infomaterialien verlost, die sich die Gewinner selbst zusammenstellen können.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 29. Februar 2024 online auf www.umweltberatung.at möglich.

Individuelle Beratung für den ökologischen Lebensstil bietet DIE UMWELTBERATUNG an ihrer Hotline unter 01 803 32 32.

35 Tipps zum Umweltschutz im Alltag