Spatzen, Amseln und Falken als fliegende Botschafter

Das „Sri, sri, sri“ der Mauersegler darf nicht verstummen – das hat sich auch der Bezirk gedacht und kämpft um den Erhalt der Artenvielfalt.

Ein Zentrumsbezirk wie Neubau hat vielleicht nicht so viel Grünfläche wie einer der Rand­bezirke. Das heißt aber nicht, dass er nicht trotzdem genug Lebensraum für Tiere und Pflanzen bietet. Um die Artenvielfalt in Neubau zu erhalten, ist das Thema Artenschutz dem Bezirk ein besonderes Anliegen. Zu den auffälligsten tierischen Bewohnern zählen die Vögel – von Spatzen, Amseln bis zu Falken oder Krähen.

Bedrohte Art

Immer weniger gesichtet werden hingegen Mauersegler. Als Symbol für urbane Artenvielfalt wird die bedrohte Vogelart deshalb jetzt in der Burggasse 82 mit einem Mural gewürdigt und so im Bezirk willkommen geheißen. „Der Mauersegler ist unser urbaner Umwelt-Botschafter. Doch wie zahlreiche andere steht auch er auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Das Artensterben schreitet leise, aber viel zu schnell voran“, bedauert Bezirksvorsteher Markus Reiter. In Zukunft wird bei der Umgestaltung des öffentlichen Raums daher auch verstärkt auf Biodiversität gesetzt.

Grätzelfest

Wer mehr über die Vogelart erfahren möchte, kommt am 16. Juni zum „Mauerseglertag“ in den Karl-Farkas-Park – mit abwechslungsreichem Programm inklusive Livemusik.

Alle Infos auf: mauerseglertag.at