Umzug in Wien: Das sind die beliebtesten Bezirke

In Sachen Umzug in Wien hat sich im vergangenen Jahr einiges verändert. Obwohl uns die Pandemie gezwungen hat, uns der Natur zuzuwenden und nach Immobilien auf dem Land zu suchen, begann sich dieser Trend 2022 zu ändern. Anscheinend wird sich die gleiche Situation im Jahr 2023 fortsetzen.

Bezirke im Trend

Da Wien eine Stadt ist, die viele Studenten aus aller Welt anzieht, ist es logisch, dass auch der neunte Bezirk sehr beliebt ist. Die Nähe zum Campus der Universität Wien macht es sehr interessant für Studenten, die eine Wohnung mieten möchten. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe von der Wiener Staatsoper, dem Burgtheater, dem Haus der Musik, der Albertina und vielen weiteren Kulturstätten. Außerdem gibt es zahlreiche Cafés, Bars, Restaurants und Einkaufsstraßen. Eine perfekte Vielfalt an Kultur und Lebensstil.

Auch der 17. Bezirk steht weit oben auf der Liste. Hernals ermöglicht es Ihnen, in der Nähe des Stadtzentrums zu sein, aber auch den Wiener Wald und den großzügigen Parks zu genießen. Dieser Bezirk liegt zentral in der Stadt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Dank der guten Lage und der sehr gut ausgebauten Wiener Infrastruktur, ist man in wenigen Minuten sowohl im berühmten Wiener Prater als auch im historischen Schönbrunn oder dem idyllischen Lainzer Tiergarten.

Auf dem Spitzenplatz – Neubau

Den Titel des beliebtesten Stadtteils Wiens hatte im Vorjahr Neubau inne. Der Bezirk beherbergt viele kleine, aber feine Läden, Bars und Restaurants, insbesondere solche mit gesunder Küche, die das Flair des Viertels prägen. Deswegen ist der 7. Bezirk für die Wienerinnen und Wiener sehr interessant. Er ist besonders attraktiv für Familien und Paare, die von zu Hause aus arbeiten. Das Homeoffice ist einfacher in einer schönen und gut organisierten Nachbarschaft.

Der ideale Bezirk für Sie?

Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, denn jede Person hat unterschiedliche Präferenzen. Einige werden wahrscheinlich nach Lage, Preis, Annehmlichkeiten und Verkehrsanbindung suchen. Andere werden vielleicht nach dem Charme der Nachbarschaft oder der kulturellen Vielfalt Ausschau halten. Es ist am besten, sich ein wenig Zeit zu nehmen und verschiedene Stadtteile zu erkunden, damit man einen Ort findet, der am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Wenn Sie eine grüne und ruhige Umgebung bevorzugen eine gute Wahl ist:

Hernals Währing Döbling

Wenn Sie jedoch ein aufregendes Nachtleben bevorzugen, dann bieten Bezirke wie:

Neubau Mariahilf Josefstadt

Obwohl es interessant zu lesen ist, welche Stadtteile beliebt waren oder noch sind, kommt es, wie bereits erwähnt, ganz auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche an.

Wo ist Ihre Arbeit, wo leben Ihre Freunde und andere Familienmitglieder, was passt in Ihr Budget? Eine ruhige Gegend passt zu Ihnen, aber ist es näher oder weiter von der Stadt entfernt? Oder Sie stellen am Ende fest, dass der Bezirk, in dem Sie derzeit wohnen, einfach ideal für Sie ist und Sie zwar eine neue Wohnung brauchen, diese aber nicht wechseln möchten. Machen Sie eine Mini-Umfrage und schreiben Sie die Ergebnisse auf eine Seite. Auf der anderen Seite platzieren Sie Dinge, die sich auf Sie persönlich beziehen.

Am Ende zählt nur, ob die Entscheidung für Sie richtig war und ob Sie glücklich und zufrieden sind.