Unvergesslich als „Frau Kottan“: Bibiana Zeller ist tot

Große Karriere im TV und auf der Bühne

Ihre Karriere begann Zeller, 1928 in Mauer bei Wien (heute Liesing) geboren, in Deutschland. Zwanzig Jahre lang tingelte sie auf Klein- und Mittelbühnen von Berlin, Stuttgart bis Bonn durch die Lande. Ihre große Karriere fasste Zeller unter dem Titel „Bitte lasst mich mitspielen!“ 2015 in ihrer Autobiografie zusammen, in der sie nicht nur vom Leben am Theater, sondern auch von den Erlebnissen in ihrem zweiten Standbein Film erzählte.