Urbanes Fitnesscenter bekommt noch mehr Stärke

Zuwachs für das beliebte „Urban Fitness Vienna“-Center in der Rotenturmstraße, das exklusiv mit gelenksschonenden Milon-Geräten arbeitet.

Das „Urban Fitness Vienna“ zwischen Stephansplatz und Schwedenplatz gibt es seit 2019. Eine Erfolgsgeschichte, die Laufveranstalter Hannes Menitz (Vienna Night Run, X-Cross-Run, Kaiser Wiesn Lauf) gemeinsam mit Fitnesspapst Roman Daucher schrieb. Denn trotz Corona-Stillstand gelang es den Fitnessmachern, das Stammpublikum zu halten und nach der Pandemie auf der neuen Sportwelle zu surfen. Auch dank der Milon-Geräte, die pulsgesteuertes Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining ermöglichen.

Neue, starke Partnerschaft

Die Erfolgsgeschichte soll mit dem neuen Partner fortgeschrieben werden: Das aufstrebende Familienunternehmen SMH/Biogena Group hat sich an dem Fitnesscenter beteiligt, um für noch mehr Wohlbefinden in Wien zu sorgen. „Gesundheit ist das wichtigste Gut – deshalb versuchen wir, auf verschiedenen Ebenen unseren Beitrag zu leisten“, ­meinen die „Urban“-Chefs Christine und Hannes ­Menitz gemeinsam mit ihrem neuen Partner.

Richtige Ernährung

Biogena sagt ihnen nichts? Kaum wahrscheinlich, denn die Firma ist ein Experte in Sachen Mikronährstoffe und ausgewogene Ernährung. So steht im Biogena-Stammbuch geschrieben: „Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb setzen wir bei der Produktion unserer Nahrungsergänzungsmittel auf wertvolle Inhaltsstoffe, optimale Dosierungen und höchste Qualität.“ Ab sofort auch für die Besucher von „Urban Fitness Vienna“.