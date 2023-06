Urlaubsziele: Sprit ist oft teurer als bei uns

Am Wochenende starten die Schulferien in Wien, und es geht für viele in den Urlaub. Eine beträchtliche Anzahl an Erholungssuchenden macht sich mit dem eigenen Auto auf die Reise. Grund genug für einen Preischeck: Aktuell sind die Spritpreise in vielen Urlaubsländern höher als in Österreich, aber trotzdem deutlich niedriger als im Vorjahr.

Tanken ist heuer deutlich günstiger als im Vorjahr. Im Vorjahr war noch in 16 EU-Staaten für eine 50 Liter-Tankfüllung Diesel mehr als 100 Euro zu zahlen, heuer in keinem einzigen, wie eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ zeigt. Im Vergleich zu etlichen Urlaubsländern ist das Tanken in Österreich günstiger: Diesel kostet in neun EU-Staaten mehr als in Österreich, für Eurosuper ist in 15 EU-Staaten mehr zu bezahlen als hierzulande.

Diesel in Italien am teuersten

Die Dieselpreise sind aktuell in Schweden, Finnland und Italien am höchsten. Für 50 Liter Diesel sind in Italien mit rund 84 Euro um rund 8,50 Euro mehr zu zahlen als im Schnitt in Österreich, informiert der VCÖ. In Deutschland kostet eine 50-Liter Tankfüllung Diesel um rund fünf Euro mehr, in Griechenland um rund drei Euro. In der zweitbeliebtesten Urlaubsdestination Kroatien sind 50 Liter Diesel um rund 3,50 Euro günstiger als in Österreich. Niedriger ist der Preis für Diesel unter anderem auch in Polen, Slowenien, der Slowakei, Spanien und Tschechien.

Eurosuper in 15 Ländern teurer als bei uns

Der Preis für Eurosuper ist in 15 EU-Staaten höher als in Österreich. Nach Dänemark und Finnland befindet sich mit Griechenland auch ein beliebtes Sommerreiseziel der Österreicher unter den drei Staaten mit dem höchsten Preis. Für 50 Liter Eurosuper sind in Griechenland fast 94 Euro zu zahlen und damit um rund 15 Euro mehr als im Schnitt in Österreich. Auch in Frankreich ist um rund 15 Euro mehr zu zahlen, in Deutschland um rund 14 und in Italien um rund 13 Euro. Günstiger ist Eurosuper in Kroatien und unter anderem auch in Polen und Tschechien.

Der richtige Fahrstil spart Geld

„Wer die Urlaubsreise nicht mit Bahn, Bus oder Fahrrad macht, kann mit spritsparendem Fahrstil einiges an Geld sparen, auch dort, wo Spritpreise niedriger sind als in Österreich“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Einen großen Einfluss auf den Spritverbrauch hat das Tempo. Wer auf der Autobahn 110 statt 130 km/h fährt senkt den Verbrauch im Schnitt um 17 Prozent, bei Tempo 100 statt 130 sogar um 23 Prozent. Niedrigtourig verbraucht ein Auto ebenfalls weniger Sprit, deshalb rasch in den nächsthöheren Gang schalten. Wer versucht, mit weniger Gepäck zu reisen, kann sich eine Dachbox sparen, die aufgrund des Luftwiderstands ebenfalls den Verbrauch erhöht. Ein regelrechter Spritfresser kann die Klimaanlage sein. Wer sie zu kalt einstellt, treibt den Spritverbrauch in die Höhe.

Preis für 50 Liter Tankfüllung Eurosuper

Dänemark: 96,90 Euro (Differenz zu Österrreich +18,35 Euro)

Finnland: 96,35 Euro (Differenz zu Österrreich +17,80 Euro)

Griechenland: 93,70 Euro (Differenz zu Österrreich +15,15 Euro)

Frankreich: 93,65 Euro (Differenz zu Österrreich +15,10 Euro)

Deutschland: 92,85 Euro (Differenz zu Österrreich +14,30 Euro)

Italien: 92,05 Euro (Differenz zu Österrreich +13,50 Euro)

Niederlande: 91,45 Euro (Differenz zu Österrreich +12,90 Euro)

Belgien: 85,65 Euro (Differenz zu Österrreich +7,10 Euro)

Schweden: 85,20 Euro (Differenz zu Österrreich +6,65 Euro)

Estland: 84,85 Euro (Differenz zu Österrreich +6,30 Euro)

Portugal: 84,25 Euro (Differenz zu Österrreich +5,70 Euro)

Irland: 80,30 Euro (Differenz zu Österrreich +1,75 Euro)

Spanien: 79,85 Euro (Differenz zu Österrreich +1,30 Euro)

Slowakei: 79,00 Euro (Differenz zu Österrreich +0,45 Euro)

Lettland: 78,95 Euro (Differenz zu Österrreich +0,40 Euro)

ÖSTERREICH: 78,55 Euro

Tschechische Republik: 78,05 Euro (Differenz zu Österrreich -0,50 Euro)

Luxemburg: 78,05 Euro (Differenz zu Österrreich -0,50 Euro)

Ungarn: 77,45 Euro (Differenz zu Österrreich -1,10 Euro)

Litauen: 74,90 Euro (Differenz zu Österrreich -3,65 Euro)

Polen: 72,90 Euro (Differenz zu Österrreich -5,65 Euro)

Kroatien: 71,85 Euro (Differenz zu Österrreich -6,70 Euro)

Slowenien: 71,60 Euro (Differenz zu Österrreich -6,95 Euro)

Zypern: 68,95 Euro (Differenz zu Österrreich -9,60 Euro)

Rumänien: 68,55 Euro (Differenz zu Österrreich -10,00 Euro)

Malta: 67,00 Euro (Differenz zu Österrreich -11,55 Euro)

Bulgarien: 64,70 Euro (Differenz zu Österrreich -13,85 Euro)

Preis für Tankfüllung 50 Liter Diesel

Schweden: 94,35 Euro (Differenz zu Österrreich +18,95 Euro)

Finnland: 89,75 Euro (Differenz zu Österrreich +14,35 Euro)

Italien: 83,85 Euro (Differenz zu Österrreich +8,45 Euro)

Frankreich: 83,80 Euro (Differenz zu Österrreich +8,40 Euro)

Belgien: 83,60 Euro (Differenz zu Österrreich +8,20 Euro)

Dänemark: 80,80 Euro (Differenz zu Österrreich +5,40 Euro)

Deutschland: 80,30 Euro (Differenz zu Österrreich +4,90 Euro)

Griechenland: 78,60 Euro (Differenz zu Österrreich +3,20 Euro)

Niederlande: 76,30 Euro (Differenz zu Österrreich +0,90 Euro)

ÖSTERREICH: 75,40 Euro

Estland: 74,85 Euro (Differenz zu Österrreich -0,55 Euro)

Ungarn: 74,80 Euro (Differenz zu Österrreich -0,60 Euro)

Irland: 74,45 Euro (Differenz zu Österrreich -0,95 Euro)

Portugal: 74,10 Euro (Differenz zu Österrreich -1,30 Euro)

Slowenien: 73,00 Euro (Differenz zu Österrreich -2,40 Euro)

Kroatien: 71,85 Euro (Differenz zu Österrreich -3,55 Euro)

Luxemburg: 71,70 Euro (Differenz zu Österrreich -3,70 Euro)

Slowakei: 71,65 Euro (Differenz zu Österrreich -3,75 Euro)

Spanien: 71,35 Euro (Differenz zu Österrreich -4,05 Euro)

Lettland: 70,55 Euro (Differenz zu Österrreich -4,85 Euro)

Zypern: 69,00 Euro (Differenz zu Österrreich -6,40 Euro)

Polen: 68,40 Euro (Differenz zu Österrreich -7,00 Euro)

Rumänien: 67,70 Euro (Differenz zu Österrreich -7,70 Euro)

Tschechische Republik: 66,85 Euro (Differenz zu Österrreich -8,55 Euro)

Litauen: 66,55 Euro (Differenz zu Österrreich -8,85 Euro)

Bulgarien: 61,70 Euro (Differenz zu Österrreich -13,70 Euro)

Malta: 60,50 Euro (Differenz zu Österrreich -14,90 Euro)