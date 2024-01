Valentinsfahrt: Auf der Donau geht’s romantisch zu

Die Suche nach der ultimativen Überraschung für den Valentinstag kann oft eine Herausforderung sein, aber die DDSG Blue Danube hat die perfekte Lösung für Verliebte gefunden.

Inmitten der malerischen Wiener Cityskyline bietet die romantische Donaurundfahrt eine unvergessliche Möglichkeit, den Tag der Liebe zu zelebrieren.

Eine Sinfonie der Liebe

Das festlich dekorierte Schiff, die „MS Admiral Tegetthoff“, öffnet seine Pforten für Paare, die einen Valentinsabend der besonderen Art erleben möchten. Bei einem romantischen Candle-Light-Dinner, begleitet von den verzaubernden Saxofonklängen der renommierten Jazzmusikerin Barbara Paierl, entsteht eine Atmosphäre, die Liebe und Zweisamkeit in den Vordergrund rückt.

Candle-Light-Dinner für Feinschmecker

Das Vier-Gänge-Menü verwöhnt den Gaumen mit feinstem Rindercarpaccio gefolgt von Zucchinicremesuppe mit frisch geriebenem Ziegenkäse. Als Hauptgang wird ein Sous-Vide gegarter Kalbsrücken mit Kartoffelgratin und Grillgemüse serviert, für Vegetarier Süßkartoffelgnocchi mit Ofentomaten und Ziegenfrischkäse. Den Abschluss macht der verführerische Traum von einer Schokotarte mit Himbeeren.

Unvergessliche Erinnerung

Die idyllische Rundfahrt führt die Gäste entlang der Donau in Richtung Greifenstein, vorbei an ikonischen Sehenswürdigkeiten wie dem Kahlenberg und dem majestätischen Stift Klosterneuburg. Die Naturschönheiten und die romantische Stimmung an Bord schaffen eine unvergleichliche Kulisse für Paare, um ihre Liebe zu feiern und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

Die Wiener Skyline im Schein der Liebe

Während die „MS Admiral Tegetthoff“ ihren Weg zurück zur Wiener Skyline findet, können die Passagiere erneut den beeindruckenden Anblick der Stadt bei Nacht genießen. Die beleuchteten Wahrzeichen spiegeln sich im Wasser der Donau wider und setzen den perfekten Schlusspunkt für einen unvergesslichen Valentinsabend.

Die perfekte Valentinsüberraschung

Für all jene, die den Valentinstag auf unkonventionelle und romantische Weise begehen möchten, bietet die DDSG Blue Danube die perfekte Gelegenheit. Lassen Sie sich von der magischen Atmosphäre der Donau verführen und genießen Sie einen Abend voller Liebe, Kulinarik und musikalischer Höhepunkte.

Tickets und Preise

Der Ticketpreis beträgt 85 Euro pro Person und enthält die Schifffahrt, den Aperitif sowie das Romantik-Dinner samt Live-Musik. Eingestiegen wird am 14. Februar 2024 um 18 Uhr bei der Wiener Reichsbrücke, wo um 22.30 Uhr nach dreieinhalb Stunden romantischer Schifffahrt auch wieder angelegt wird.

Weitere Informationen und Ticketverkauf auf ddsg-blue-danube.at/valentinstag