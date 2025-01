Tierisch verliebt: Valentinstag im Haus des Meeres erleben

Kerzenschein, Rosenblätter und romantische Gesten: Der Valentinstag am 14. Februar steht ganz im Zeichen der Liebe.

Doch nicht nur Menschen zelebrieren diesen besonderen Tag – auch einige unserer tierischen Bewohner im Haus des Meeres genießen den Valentinstag auf ihre ganz eigene Weise.

Ein Leben lang treu: Die Liebesgeschichte von Karl und Gaby

Besonders romantisch geht es bei unserem Weißkopfsaki-Paar Karl und Gaby zu. Die beiden Neuweltaffen, die ursprünglich aus dem Amazonasgebiet stammen, leben in einer monogamen Partnerschaft – eine Seltenheit im Tierreich. Gemeinsam mit ihren Jungtieren Quentin und Elivée bewohnen sie das Tropenhaus und zeigen eindrucksvoll, was lebenslange Treue bedeutet. Optisch sind sie gut zu unterscheiden: Während Karl mit seinem schwarzen Fell und weißen Gesicht auffällt, trägt Gaby ein braunes Fell mit hellen Streifen um den Mund.

Singles unter Wasser und an Land

Nicht alle Tiere leben in festen Partnerschaften. Viele sind regelmäßig auf Partnersuche oder leben allein – so auch unsere Clownfische. Bei ihnen führt ein dominantes Weibchen einen Harem aus mehreren Männchen an. Ein weiteres spannendes Beispiel sind die Lemuren: Diese einzigartigen Primaten, die nur auf Madagaskar vorkommen, wählen ihre Partner jedes Jahr aufs Neue. Dabei haben die Weibchen das Sagen – sie bestimmen nicht nur den Partner für die Paarungssaison, sondern führen auch die gesamte Gruppe an. Lemuren leben in einem Matriarchat, was sie von den meisten anderen Primatenarten unterscheidet.

Romantische Erlebnisse im Haus des Meeres

Möchten Sie den Valentinstag mit Ihrem Schatz in besonderer Atmosphäre verbringen? Dann ist unsere exklusive 60-minütige Valentinstagsführung genau das Richtige!

