Valentinstag: Segen für Liebende in Wiener Kirchen

Rund um den Valentinstag laden viele Kirchen in der Erzdiözese Wien Paare und Einzelpersonen, die Sehnsucht nach einer Partnerschaft haben, zu Segensfeiern ein. Im Stephansdom erklingen Liebeslieder, wenn am 12. Februar um 20:00 Uhr Dompfarrer Toni Faber Liebende segnet.

Der heilige Bischof Valentin soll sich der Überlieferung nach vor rund 1700 Jahren um Liebespaare gekümmert und sie seelsorglich begleitet haben. Diesem Beispiel folgen viele Seelsorger in der Erzdiözese Wien und segnen in besonders gestalteten Gottesdiensten Liebespaare und Einzelpersonen. Mit dem Segen sprechen sie die Nähe und den Schutz Gottes für den gemeinsamen Weg zu und feiern so das Zentrum des christlichen Glaubens: die Liebe. Heuer fällt der Valentinstag, 14. Februar, auf den Aschermittwoch, den Beginn der Fastenzeit. Deswegen spenden einige Pfarren den Segen für Liebende nach dem Aschermittwochs-Gottesdienst oder verschieben ihre Segensfeier auf die Tage vor oder nach dem Valentinstag.

Liebesgedichte und Liebeslieder im Stephansdom

Im Stephansdom (Stephansplatz, 1010 Wien) feiert Dompfarrer Toni Faber zusammen mit anderen Seelsorgerinnen und Seelsorgern am 12. Februar um 20:00 Uhr eine „Segnung für Liebende“ mit Liebesgedichten und Liebesliedern. Jeder und jede ist dazu herzlich eingeladen: Ehepaare, Verliebte und Verlobte, aber auch Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind.

Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, mit einem persönlichen Gebet als Paar oder einzeln gesegnet zu werden und Kerzen am Altar anzuzünden. Eine Anmeldung zu dieser und anderen Segensfeiern rund um den Valentinstag ist nicht notwendig.

Segen für Liebende „to go“

Auch in anderen katholischen Kirchen in Wien und dem Osten Niederösterreichs feiern Pfarren rund um den Valentinstag besonders gestaltete Gottesdienste (siehe unten). Zusätzlich gibt es auch Segen für Liebende „to go“: Paare oder Singles können während eines Zeitfensters in die Kirche kommen und erhalten im Rahmen einer kleinen Feier von einem Priester oder einer Person des Pfarrteams einen individuellen Segen (Pfarrkirche Schwechat am 11.02.; Romanische Kapelle im Schottenstift und Fußgängerzone Mödling am 14.02.; Kirche St. Elisabeth am 18.02.; siehe unten).

Ausgewählte Segensfeiern

Dienstag, 13. Februar

1040 Wien, Kirche St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82), 18:30 Uhr

1160 Wien, Familienkirche Neuottakring (Familienplatz 14), 18:30 Uhr

2020 Hollabrunn, Gartenstadtkirche (Emmy Stradalstraße/Dr. Kutschergasse), 18:30 Uhr

2320 Rannersdorf, Pfarrkirche Rannersdorf (Brauhausstraße 23), 17:30 Uhr

2486 Pottendorf, Pfarrkirche Pottendorf (Kirchenplatz 4), 18:30 Uhr

Mittwoch, 14. Februar

1010 Wien, Romanische Kapelle im Schottenstift (Freyung 6A), 12:00-17:00 Uhr: Individueller Segen im Segensraum, Möglichkeit zum Aschenkreuz „to go“

1180 Wien, Pfarrkirche Gersthof (Bischof Faber Platz), 18:00 Uhr: Gottesdienst zum Thema „Kehr um und glaub an die Liebe“

2353 Guntramsdorf, Kirche St. Josef (Dr. Karl Rennerstraße 19), 17:00 Uhr: Aschermittwochs-Gottesdienst, anschließend Segen

2353 Guntramsdorf, Kirche St. Jakobus (Möllersdorferstraße 1), 19:00 Uhr: Aschermittwochs-Gottesdienst, anschließend Segen

2322 Zwölfaxing, Kirche Hl. Dreifaltigkeit (Himberger Straße 1), 18:00 Uhr

2340 Mödling, Fußgängerzone bei Spitalkirche, 11:00-17:00 Uhr: Aschenkreuz und Segen für Liebende „to go“

Sonntag, 18. Februar

1040 Wien, Kirche St. Elisabeth (St.-Elisabeth-Platz), 15:30-18:00 Uhr: Einzelgebet und Segen für Liebende „to go“

2232 Deutsch-Wagram, Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, (Kirchengasse 2), 9:30 Uhr: Segen nach dem Gottesdienst