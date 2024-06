Vatertag: Was sich die Männer wirklich wünschen

Am 9. Juni werden wieder die Papas gefeiert. Im Schnitt lassen die Töchter und Söhne in Wien zum Vatertag rund 55 Euro für Geschenke springen. Insgesamt werden rund 35 Millionen Euro ausgegeben.

Auch heuer beschenken wieder zehntausende Wiener Kinder ihre Väter und sorgen bei vielen Betrieben für einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls im Juni. Besonders beliebt sind Gutscheine, Alkoholika, Grillutensilien und Werkzeuge. Die Wiener Papas freuen sich aber auch über Selbstgebasteltes und gemeinsame Zeit und Aktivitäten mit der Familie.

Nr. 5 beim Jahresumsatz

„Der Vatertag wandelt auf den Spuren des Muttertags – jedenfalls, was seine Bedeutung für den Handel betrifft. Neben Weihnachten, Ostern, dem Mutter- und dem Valentinstag gehört er zu den fünf wichtigsten anlassbezogenen Umsatzbringern im Jahr“, berichtet Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien.

Feier im Familienkreis

Eine aktuelle Befragung der KMU Forschung Austria unter den Wiener Konsumenten untermauert die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung: Sechs von zehn Frauen (57 Prozent) und fünf von zehn Männern (49 Prozent) haben vor, am Vatertag zu schenken – bei den Männern bedeutet dies einen Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Ehrentag des Vaters feiern die Wiener traditionell im Rahmen der Familie (51 Prozent). Ein Drittel der Befragten (32 Prozent) feiert den Vatertag nie und 18 Prozent, die üblicherweise feiern, wollen dieses Jahr darauf verzichten.

Was geschenkt wird

Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaub, Kino oder Theater (23 Prozent), Süßigkeiten, Schokolade oder Pralinen (21 Prozent), ‚edle Tropfen‘ oder ein Restaurantbesuch (19 Prozent) sind beliebte Geschenke. Gerne wird auch etwas Selbstgemachtes überreicht, sei es gebastelt, gekocht oder gebacken (16 Prozent). Auch Praktisches und Pragmatisches wird verschenkt, etwa Grillutensilien, Werkzeug oder Tankgutscheine. Aus dem Modehandel dürfen sich die Väter über eine neue Badehose, Hemden, Shorts oder einen Gürtel freuen. „Für den stationären Handel ist der Vatertag ein erfreulicher Tag“, erklärt Gumprecht.

Was sich die Väter wünschen

Am Vatertag stehen aber auch gemeinsame Zeit, liebevolle Gesten und persönliche Präsente im Mittelpunkt – ein Anlass, der vielen Vätern besondere Freude bereitet. Zwei Drittel der Wiener Papas (64 Prozent) geben an, dass sie keine Vatertags-Geschenke erwarten, aber damit eine Freude hätten. „Der Großteil der Männer wünscht sich Zeit und gemeinsame Aktivitäten mit der Familie. Viele Väter schätzen auch Selbstgebastelte ihrer Kinder, da diese für sie eine besondere persönliche Bedeutung haben“, so Gumprecht.