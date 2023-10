Polizei-Auruf: Wem gehören die gestohlenen Fahrräder?

In Floridsdorf und der Donaustadt wurden zuletzt zwei Männer verhaftet, die im Verdacht stehen, Fahrräder gestohlen zu haben. In einem Fall soll es zwischen Jänner 2021 und September 2023 um 50 Drahtesel gehen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen auf Hochtouren. Zwei Männer wurden zuletzt verhaftet. Anfang September in der Donaustadt ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger. Er steht im Verdacht, zwischen Jänner 2021 und September 2023 in Wien und Niederösterreich mehr als 50 Räder gestohlen zu haben. Der gesamte Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

Der zweite Dieb

Zwei Wochen später, Mitte Oktober, ging in der Leopoldau (21. Bezirk) ein amtsbekannter 50-jähriger der Polizei ins Netz. Der slowakische Staatsbürger wurde bei einem Fahrrad-Diebstahl auf frischer Tat ertappt und gleich festgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe

In Dutzenden Fällen konnten die Besitzer der Räder schon ausgeforscht werden. Nur sechs Fahrräder beziehungsweise Fahrrad-Teile konnten bisher keinem Opfer zugeordnet werden. Daher bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht nun die betroffenen Drahtesel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Praterstern unter der Telefon-Nummer 01/31310 DW 63364 oder 63366.

Und hier sind die Räder, die noch keinem Opfer zugeordnet werden konnten (alle Bilder: Polizei):