Verkehrschaos voraus: Geduld ist am Wochenende gefragt

In den kommenden Tagen und Wochen werden Autofahrer:innen in Wien und auf wichtigen Ausflugsstrecken Geduld brauchen. Sowohl der Wintersportverkehr als auch mehrere Großveranstaltungen in Wien und Tulln könnten für Verzögerungen sorgen.

Die Skisaison ist in vollem Gange, und mit Schönwetter-Wochenenden steigt auch der Andrang zu den Skigebieten. Besonders betroffen sind Routen wie die Tauernautobahn (A10) – vor allem im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen –, die Zillertalstraße (B169), die Fernpassstraße (B179) sowie die Pass Thurn Straße (B161) und Silvretta Straße (B188/L188). Der ARBÖ empfiehlt, auf diesen Strecken mehr Zeit für die Anreise einzuplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Messe Tulln: „HausBau + EnergieSparen“

Von 17. bis 19. Jänner findet in Tulln die Messe „HausBau + EnergieSparen“ statt. Rund 340 Fachaussteller bieten Informationen und Neuheiten rund um Bauen, Wohnen und Energiesparen. Die Zufahrten zur Messe, insbesondere die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Tullner Straße (B19), werden zu Stoßzeiten besonders belastet sein. Besucher:innen können auf kostenlose Shuttlebusse zurückgreifen, die im 20-Minuten-Takt von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld zur Messe fahren.

Ferienmesse und „Vienna Drive“ in der Messe Wien

In der Messe Wien laufen vom 16. bis 19. Jänner zwei Großveranstaltungen parallel: Die Ferienmesse mit rund 450 Ausstellern in den Hallen C und D und die Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ in Halle B. Besucher:innen können sich auf neue Trends zu Reisen, Urlaub und Mobilität freuen. Gleichzeitig sollten Verkehrsteilnehmer:innen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um die Messe rechnen – besonders auf der Südosttangente (A23), beim Handelskai, der Engerthstraße, der Ausstellungsstraße und dem Praterstern. Öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn-Linie U2 (Haltestellen Messe-Prater und Krieau) bieten eine gute Alternative zur Anreise mit dem Auto.

„ Holiday on Ice“ in der Wiener Stadthalle

Die Eisrevue „Holiday on Ice“ gastiert vom 16. bis 26. Jänner in der Wiener Stadthalle. Besucher:innen erwartet die neue Show „No Limits“. Gleichzeitig müssen Autofahrer:innen in der Umgebung der Stadthalle mit mehr Verkehr rechnen, insbesondere auf der Hütteldorfer Straße, dem Neubaugürtel und im Nibelungenviertel. Der ARBÖ rät dringend, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Stadthalle ist bequem mit der U6 sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 erreichbar.