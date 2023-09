In Favoriten finden Möbel und Kunst zueinander

Am 10.10. laden die Möbeldesignerin Iris Camaa und der Maler Harry Ergott in den Räumlichkeiten der Neurotunes Akademie im 10.Bezirk zu einer Vernissage der besonderen Art. Beide Künstler fusionieren ihre Werke in einer einzigartigen Ausstellung und kreieren so ein harmonisches Ganzes.

Gemeinsamkeiten gibt es viele zwischen Iris Camaa und Harry Ergott. Beide sind weltbereiste Grafiker, Freigeister und umtriebig. Sie leben ihre Passion und tun das, was sie am meisten begeistert. Was zudem „matched“ ist die Liebe zu Ästhetik, die Faszination für ähnliche Farbfamilien und die Gabe, das in Form von Bildern und dem Facelift/Upcycling von Stilmöbeln zum Ausdruck zu bringen.

Ganz nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ haben sie in Matching Art ihr Pendant gefunden. Das Einzigartige an dieser Zusammenarbeit ist, dass zwei Künstler gemeinsam ein harmonisches Gesamtkunstwerk schaffen, bei dem kunstvoll gestaltete Möbel mit passenden Gemälden verschmelzen – oder umgekehrt. Der Besucher kann von einer magischen Welt in die nächste tauchen und wird von den Künstlern mit Kombinationsmöglichkeiten inspiriert.

Die Künstler

Harry Ergott, der akademisch ausgebildete Maler, hat sich auf Portraits, Akte und figurative Kunst spezialisiert. Er positioniert ausdrucksstarke Frauen in vielschichtige abstrakte Räume und lädt den Betrachter ein, den komplexen Geist dieser Charaktere zu ergründen.

Iris Camaa verleiht durch das kunstvolle Aufwerten von Möbeln mit farbenprächtigem, hochwertigem Design nachhaltig Stilmöbeln und Retro Must Haves in einem Vintage Facelift ein neues Come Back. Die Werke beider tragen eine ganz individuelle Handschrift und haben besonderen Wiedererkennungswert. Auch ist sie seit vielen Jahren als Sängerin, Komponistin und Perkussionistin ein fundamentaler Bestandteil der österreichischen Musikszene.

Hard Facts

Vernissage 10. 10.2023

Beginn: 19:00

musikalischer Auftakt: Iris Camaa & Band

Wo:

neurotunes Akademie

Belgradplatz 5/10–11, 1100 Wien