Ernten am Balkon: Freiraum mit dem grünen Plus

240 Euro an Kräutern und Gemüse, so hoch kann der Ertrag von nur 1 m² Vertikalbeet sein. Das ergeben erste Forschungsergebnisse des Forschungsteam ESSBAR rund um SMART BALKON.

Für das Team ist es der Beweis, dass der Gemüseanbau auch in der Stadt Sinn macht und funktioniert.

Gut für Stadtklima und Speiseplan

Das Forschungsteam will damit beweisen, dass begrünte Balkone nicht nur für das Stadtklima positives beisteuern, sondern auch den Speiseplan einer Familie ergänzen kann. Die Nachrüstung von Balkonen mit Begrünung lohnt sich also auf vielen Ebenen. Das Vertikal-Beete Modul samt Balkon soll schon bald in Serie gehen und Wien grüner machen.