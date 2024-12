VHS Landstraße: Lernen für Kids geht hier ganz einfach

Nach dem großen Erfolg der VHS-Sommerlernstationen können Kinder und Jugendliche auch im Herbst an ihren Kenntnissen in Deutsch, Mathematik und Englisch feilen. Bei Lernschwierigkeiten und Stoffdefiziten gibt es wertvolle, kostenlose Unterstützung an der VHS Landstraße. Und auch für Deutsch-Anfänger wird mit „Deutsch Start“ wertvolle Hilfe geboten.

Im April 2024 präsentierte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr den 5-Punkte-Plan der Deutsch-Offensive für Kinder und Jugendliche in Wien. Ein Punkt davon betrifft den Ausbau der Sommerdeutschkurse um über 10 Prozent. Diese werden einerseits als Alphabetisierungskurse von Interface und wurden andererseits als „Deutsch Start”-Kurse bei den VHS Sommerlernstationen realisiert. An 10 von 19 Standorten boten die Stationen das „Deutsch Start”-Angebot für außerordentliche Schüler und alle Kinder, die Deutsch neu lernen an.

An der VHS Landstraße nahmen Kinder und Jugendliche das Angebot der VHS Sommerlernstationen für Mittelschule und AHS Unterstufe in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch begeistert an. 90 Plätze standen zur Verfügung. Auch im Herbst können sich Schüler wertvolle Unterstützung bei VHS Lernhilfekursen und bei VHS Lernstationen holen.