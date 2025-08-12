Vintage ist in: Superflohmarkt für Schnäppchenjäger

Immer mehr Menschen kaufen gerne am Flohmarkt ein – aus verschiedenen Gründen: die günstigen Preise, Nachhaltigkeit und die Wiederverwertung von Gütern. Vintage ist in und hilft sparen, schöne Schnäppchen warten bei Wiens größtem Flohmarkt, dem lieblingsflohmarkt bei der Marxhalle.

Flohmärkte schießen derzeit wie Schwammerl aus dem Boden. Bei jungen Menschen ist die Jagd auf Vintage-Teile schon seit einigen Jahren ein großes Thema. Was Mama und Papa in den 1980ern oder 1990ern trugen, zieht oft die begehrlichen Blicke der Teenies auf sich. Doch es sind nicht nur Trends, die viele wieder auf den Flohmarkt ziehen lassen.

Finanzielle Erleichterung und ein Plus für die Umwelt

In Zeiten von Teuerung, Krisen und damit knappen Haushaltsbudgets ist der Kauf von gut erhaltenen Stücken aus Vorbesitz für viele, vor allem junge Familien mit Nachwuchs, eine attraktive Möglichkeit, richtig Geld zu sparen. Und das Verkaufen und Kaufen auf dem Flohmarkt hilft dabei, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die für alle eine Win-win-Situation erzeugt. Wiederverwertung bringt’s – auch für die Umwelt. Denn der Handel mit Billigprodukten oder -mode (Fast Fashion), die dann schnell ausgedient haben, führt weltweit zu unnötigen Müllbergen und verschleißt wichtige Ressourcen.

lieblingsflohmarkt: größter Frauen- und Kids-Flohmarkt

Die Kombination von Baby-, Kinder- und Frauenflohmarkt hat den lieblingsflohmarkt sogar zum beliebtesten und größten Spezial-Flohmarkt Österreichs wachsen lassen. Auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern mitten in Wien bei der Marxhalle finden monatlich riesige, hochwertige Second-Hand-Märkte mit über 150 Ausstellern statt. Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderbücher sind hier ebenso zu finden wie Schnäppchen für die Mamas. Wer selbst verkaufen möchte: Kinderleicht lässt sich ein Standplatz für 35 Euro über das topmoderne Online-Buchungssystem reservieren, das Ticket kommt per E-Mail und schon ist die Teilnahme am nächsten Termin gesichert.

lieblingsflohmarkt bei der Marxhalle

31. August, 27. September und 26. Oktober 2025

jeweils 9–13 Uhr

Parkplatz Marxhalle, Karl-Farkas-Gasse 2, 1030 Wien

Eintritt frei!

Standplatz für 35 Euro. (Tisch selbst mitbringen)

Kleines Buffet mit Snacks, Getränken und Kaffee vor Ort

Parkplätze vorhanden

Gute Öffi-Anbindung mit U3 (Station Erdberg, dann 5 Minuten zu Fuß)

lieblingsflohmarkt.at

lieblingsflohmarkt auf Instagram