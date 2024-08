VHS Sommerlernstation: Deutschlernen einfach gemacht

Die sommerlichen Lernangebote der VHS Wien bieten zahlreichen Schülern kostenlose Unterstützung bei Lernschwierigkeiten und Stoffdefiziten. Mit dem zusätzlichen Fach „Deutsch Start“ steht heuer auch erstmals ein wertvolles Angebot für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, die die Sprache Deutsch neu erlernen. In der VHS Simmering gibt es noch freie Plätze für Schüler von Mittelschule und AHS Unterstufe.

Im Rahmen des WienerSommerLernens führen die VHS Wien die Sommerlernstationen durch. Dabei können Schülerinnen aus Volksschule, Mittelschule und AHS Unterstufe (1.– 4. Klasse) kostenlose Hilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in der Ferienzeit erhalten. Neu im Programm ist 2024 das Sommerlernstation-Angebot „Deutsch Start“.

Ausbau des Kursangebots im Zuge der Deutschoffensive

Im April des Jahres 2024 präsentierte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr den 5-Punkte-Plan der Deutsch-Offensive für Kinder und Jugendliche in Wien. Ein Punkt davon betrifft den Ausbau der Sommerdeutschkurse um über 10 Prozent. Diese werden einerseits als Alphabetisierungskurse von Interface und andererseits als Deutsch-Start-Kurse bei den VHS–Sommerlernstationen realisiert. An 10 von 19 Standorten bieten die Stationen das „Deutsch Start”-Angebot für außerordentliche Schüler und alle Kinder, die Deutsch neu lernen an. Die Alphabetisierungskurse von Interface wurden im Rahmen der Sommerdeutschkurse von 10 auf 20 Gruppen ausgebaut, mit Schwerpunkt auf Spracherwerb und Alphabetisierung für Schüler der Sekundarstufe I.

Sommerlernstation „Deutsch Start“ in der VHS Simmering

Das Angebot „Deutsch Start“ richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Deutsch neu lernen. Die VHS-Sommerlernstation bietet Lernbegleitung und Übungsmöglichkeiten und dient als Vorbereitung auf das kommende Schuljahr. Durch die Zusammensetzung in kleineren Gruppen kann auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden besser eingegangen werden. Die Abstimmung der Lehrinhalte ermöglicht, dass die Kinder ihre Deutschkenntnisse bis zum Schulstart im Herbst erweitern können. Lernbetreuer für „Deutsch Start“ weisen eine abgeschlossene oder begonnene Ausbildung im DaF/DaZ-Bereich sowie pädagogische Kenntnisse vorweisen. Beim Angebot für Volksschüler stehen spielerische Settings im Vordergrund. Eine Anmeldung für das Fach „Deutsch Start“ ist wochenweise möglich – es gibt für August in der Sommerlernstation der VHS Simmering noch freie Plätze für Schülerinnen und Schüler der MS und AHS Unterstufe.

Termine, Informationen & Anmeldung

„Deutsch Start“ für MS/AHS-Unterstufe

VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

Für den Kurs von 5. bis 8.8.2024 ist nur mehr eine Warteliste möglich.

12.–14.8.2024, Mo.–Mi., 9–12 Uhr, Anmeldung online oder unter Tel.: 01/891 74–111 000

Mo.–Mi., 9–12 Uhr, Anmeldung online oder unter Tel.: 01/891 74–111 000 19.–22.8.2024 , Mo.–Do., 9–12 Uhr, Anmeldung online oder unter Tel.: 01/891 74–111 000

, Mo.–Do., 9–12 Uhr, Anmeldung online oder unter Tel.: 01/891 74–111 000 26.–29.8.2024, Mo.–Do., 9-12 Uhr. Anmeldung online oder unter Tel.: 01/891 74–111 000

Für das Angebot „Deutsch Start“ für Volksschulkinder ist nur mehr eine Warteliste möglich. Eine Kurs-Übersicht finden Sie hier!

Weitere kostenlose Lernangebote für Kids: www.vhs.at/lernhilfe

Gratis-Deutsch-Kurse: www.wienersommerdeutschkurse.at oder mit der Familie: www.vhs.at/de/deutsch-und-mehr